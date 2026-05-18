Кои са най-разпространени и кои най-редки

Вече има данни за план-приема в средното образование за следващата учебна година. Приемът в професионалното образование ще се осъществява по нов списък на професиите. Той като цяло не променя структурата на професионалното образование. Продължава увеличаването на местата за професии, свързани с ИТ сектора, раздут остава приемът в селскостопански и ресторантьорски професии, а най-необходимите за икономиката – тези, насочени към преработващата промишленост – отново са малко. Несъответствието се вижда ясно в разработвания от ИПИ Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката (скоро предстои и изданието за 2026 година), пише на сайта на института.

Все пак е интересно да се проследи какви професии ще се изучават в следващите години.

Най-много и най-малко

Местата в професионалното образование през учебната 2026/2027 г. са близо 37 хиляди (63% от всички) и обхващат близо 150 професии.

Най-много ученици ще учат за готвачи, автотехници и ресторантьори. В топ 10 на професиите с най-много места са и няколко ИТ професии, няколко икономически, както и такива в строителството и в електрообзавеждането – всички с по над 800 места.

По близо сто професии пък приемът е сравнително ограничен – под 200 места.

Нито едно място пък не е открито по 46 професии като Помощник-учител, Парамедик, Преработка на плодове и зеленчуци, Преводач от и на български жестов език, Здравен асистент, Топлоенергетика.

Като цяло, освен липсите в индустрията, много малко са и местата за професии, свързани с образованието (0,8%) и здравеопазването (2%), въпреки недостига и търсенето на кадри в тези сектори.

Най-разпространени и най-редки

Единствената професия, която се предлага във всички 28 области е Автомобилна техника и мехатроника. В 27 области пък ще се приемат ученици за Готварство (без в Силистра) и Ресторантьорство и кетъринг (без в Перник).

Цели 32 от професиите се предлагат само в една област. Обикновено те са съсредоточени в райони със специфична икономическа дейност – например Корабостроителство и кораборемонт във Варна, Управление на радиоактивни отпадъци във Враца, Дигитален дизайн на текстил в Сливен, Геология и геофизика в Смолян, Обувно производство в Пазарджик, Корабоводене – вътрешен воден транспорт в Русе.

В крайна сметка план-приемът за 2026/2027 г. отново показва познатата структура на придобиването на средно професионално образование в страната. Макар новият списък на професиите да въвежда известни промени, той не пренарежда съществено приоритетите - продължава концентрацията в популярни, но често свръхпредлагани направления като ИТ, ресторантьорство и селско стопанство, докато ключови за индустрията, здравеопазването и образованието професии остават недостатъчно застъпени. Така системата по-скоро възпроизвежда съществуващите дисбаланси, вместо целенасочено да ги коригира.