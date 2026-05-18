Вносът на втечнен природен газ продължава да спада в цяла Европа

Намаляването на LNG доставките идва в момент, когато се очаква потреблението на газ в Европа да нарасне

Вносът на втечнен природен газ в Европа е на път да отчете спад за втори пореден месец, тъй като войната с Иран продължава да нарушава енергийните потоци, съобщава Блумбърг, цитира БНР.

Данните за проследяване на кораби показват, че през първите две седмици на май доставките на втечнен природен газ (LNG) за Европа са продължили тенденцията на спад, започнала още през април. Според оценки на компанията за анализ на данни Kpler, цитирани от агенцията, до края на май вносът може да се понижи с над 1% на годишна база, след като през април беше отчетен спад от 7%.

Намаляването на LNG доставките идва в момент, когато се очаква потреблението на газ в Европа да нарасне през този месец, посочват от Energy Aspects Ltd. Макар спадът да е по-слаб в сравнение с предходния месец, а крайните данни все още да могат да се променят заради евентуално пренасочване на танкери, тенденцията показва, че доставките за Европа стават все по-ограничени. Това се случва в период, когато страните от региона активно се опитват да запълнят газовите си резерви преди зимния сезон.

Според анализатора на Energy Aspects Ериса Паско търсенето на отопление временно се е повишило през май заради застудяванията. Увеличено е и потреблението на газ в енергийния сектор на фона на профилактиката на част от централите на лигнитни въглища, въглища и биомаса.

В същото време доставките на втечнен природен газ към Китай и други части на Азия се увеличават, тъй като купувачите там търсят повече количества на спот пазара. Причината е, че конфликтът в Близкия изток е блокирал катарския газ през Ормузкия проток. След прекъсването на потоците глобалното търсене на газ е намаляло, но Европа може да бъде принудена да плаща по-високи цени през летните месеци, когато в Азия се увеличават нуждите от газ за охлаждане.

„В момента наблюдаваме засилено пренасочване на плавателни съдове към Азия, особено заради устойчивото търсене в страните от Южна Азия“, коментира главният анализатор за газ и LNG в Kpler Роналд Пинто, цитира БНР. По думите му влияние върху европейския внос оказва и сезонната поддръжка на някои терминали за регазификация в региона.