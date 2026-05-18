CME представи своя Център за социално въздействие по време на филмовия фестивал в Кан

По време на най-важното събитие в света, посветено на киното, CME официално обяви новата си инициатива за създаване на съдържание със социално въздействие. Хана де Гой, Ръководител на отдела за отговорно съдържание и социални цели в CME и основател на Центъра за социално въздействие, представи платформата по време на събитие на Producers Network в рамките на Marché du Film, част от impACT Day.

Центърът за социално въздействие на CME ще продуцира и копродуцира активно проекти на всички свои пазари, включително в Чехия (TV Nova), Словакия (Markíza), Словения (POP TV), България (bTV), Хърватия (RTL), както и в Румъния и Молдова (PRO TV). Първите поредици, придружени от кампании за социално въздействие, ще бъдат излъчени през следващата година.

„Имаме успешен опит в привличането на внимание към важни проблеми и в това да даваме глас на онези, които нямат трибуна, но могат много да кажат. Центърът за социално въздействие на CME е следващата логична стъпка в нашата стратегия за отговорно съдържание. Това е възможност да подпомогнем ускоряването на положителните социални промени в нашия регион чрез разказване на силни истории“, казва Хана де Гой.

„Като най-големият производител на съдържание в Централна и Източна Европа, CME осъзнава отговорността, която произтича от нашия мащаб и обхват. Гордеем се, че сме медийна компания, която не само се радва на търговски успех, но и се ползва с уважение в цяла Европа за това, че създава отговорно и значимо съдържание, което отразява и подкрепя обществата, от които сме част“, заяви Сам Барнет, главен изпълнителен директор на CME.

Към момента два проекта са получили зелена светлина за разработка. „Работим активно по творческо-документална поредица на Радиана Божикова и Добромир Иванов, посветена на рака на маточната шийка, за българската стрийминг платформа VOYO и bTV - една от водещите търговски телевизии в страната. Другият проект е първата поредица, заснета с мобилни устройства за RTL Хърватия на Евгения Прша и Филип Диздар за борбата с тревожността на поколенията Милениъли и Z“, добавя Ян Сиручек, супервайзор-продуцент на Центъра.

„Всяко съдържание има въздействие, но не всяко съдържание е създадено, за да бъде въздействащо“, казва Ема Вос, продуцент на Центъра за социално въздействие. „За нас това означава да подхождаме целенасочено към историите, които разказваме, и към проблемите, които избираме да изведем на преден план, като от самото начало си поставяме ясни и измерими цели. И именно партньорствата - между НПО, общности, публични институции, изследователски организации и частния сектор - в крайна сметка определят дали това въздействие има реален мащаб, дълбочина и трайност,“ заключава Вос.