Тръмп каза, че сделката между Netflix и Warner Bros за 72 мррд. долара „може да бъде проблем“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази опасения относно планираната сделка за 72 милиарда долара, с която Netflix възнамерява да придобие филмовото студио Warner Brothers Discovery и популярните стрийминг платформи на HBO. На събитие във Вашингтон в неделя той подчерта, че Netflix вече притежава „голям пазарен дял“, а с обединението с Warner Brothers този дял „би могъл да се превърне в проблем“.

През петък двете компании обявиха споразумение, според което глобалните франчайзи на Warner Brothers като „Хари Потър“ и „Игра на тронове“ ще преминат към Netflix, създавайки нов медиен гигант. Сделката обаче все още не е одобрена от регулаторите за защита на конкуренцията, а Би Би Си се е свързала с Netflix, Warner Bros и Белия дом за коментар.

Netflix стартира през 1997 г. като услуга за отдаване под наем на DVD по пощата и постепенно се превърна в най-голямата стрийминг платформа с абонамент в света. Сливането с Warner Bros ще затвърди водещата ѝ позиция и ще включва няколко глобални развлекателни франчайза като „Матрицата“, „Шукащи туънс“ и „Властелинът на пръстените“. Сделката се очаква да бъде финализирана, след като Warner Bros раздели бизнеса си през втората половина на 2026 г.

Американското Министерство на правосъдието, което следи големи сливания, може да твърди, че сделката нарушава закона, ако обединените компании заемат твърде голям дял от пазара на стрийминг услуги. Тръмп заяви на събитието в Центъра „Джон Ф. Кенеди“, че Netflix вече има „много голям пазарен дял“, който „ще се увеличи значително“, ако сделката бъде одобрена, и уточни, че лично ще участва в решението за одобрение.

Медиен експерт и бивш ръководител на телевизионната група на Universal Studios Блеър Уестлейк коментира, че ключовият въпрос за конкуренцията е комбинацията между Netflix и стрийминг бизнеса на HBO, а размерът на библиотеката на Netflix дори не се доближава до тази на Warner Brothers. Според него сделката вероятно ще бъде одобрена, но може да изисква отстъпки. Бившият председател на Федералната търговска комисия Бил Ковачич добави, че коментарите на Тръмп означават „безпрецедентен президентски контрол“ върху процеса на одобрение на сливането.

Netflix успя да победи конкуренти като Comcast и Paramount Skydance в борбата за Warner Bros, като последната компания преди това е била предложила покупка на цялата фирма, включително кабелните мрежи. Клоновете на Гилдията на писателите на Америка призоваха за блокиране на сделката, посочвайки, че „най-голямата стрийминг компания в света поглъща един от най-големите си конкуренти“, което според тях ще доведе до загуба на работни места, намаляване на заплатите, влошаване на условията за служителите, по-високи цени за потребителите и по-малко разнообразие в съдържанието.

