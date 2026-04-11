1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
Инфлацията в САЩ скочи до 3,3%

Инфлацията в САЩ скочи до 3,3%

bTV Бизнес екип

По-високите цени на енергията заради войната в Близкия изток удариха сериозно домакинствата

Потребителската инфлация в Съединените щати рязко се ускори до 3,3% през март на годишна база, показват правителствени данни, след като по-високите цени на енергията заради войната в Близкия изток удариха сериозно американските домакинства.

Рязкото поскъпване засили натиска върху президента Доналд Тръмп, който нареди мирни преговори с Иран.

За сравнение, месец по-рано индексът на потребителските цени беше нараснал с едва 2,4% на годишна база.

Най-скъпият шоколадов заек струва колкото гараж в центъра на София

Цените на бензина са скочили с 21,2% между февруари и март, което е най-голямото месечно увеличение, откакто американските власти започват да публикуват индекс на цените на бензина през 1967 г., съобщи Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Без да се отчитат колебливите цени на енергията и храните, инфлацията също се е ускорила, достигайки 2,6% спрямо 2,5% месец по-рано.

Пазарите са очаквали този скок, сочи консенсусната прогноза, публикувана от "Маркетуоч".

Съединените щати и Израел започнаха бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отвърна, като блокира трафика през Ормузкия проток, по който минава една пета от световните доставки на петрол и газ.

Десет дни около Луната: Колко струва завръщането на човека в дълбокия космос?

Макар Съединените щати да са най-големият производител на суров петрол в света, страната също усети удара, след като цените на горивата по бензиностанциите рязко тръгнаха нагоре, предаде БГНЕС.

Администрацията на Тръмп, избрана отчасти с обещанието да овладее инфлацията, продължава да твърди, че икономическите сътресения, предизвикани от войната, ще бъдат временни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

