Инфлацията в САЩ скочи до 3,3%

По-високите цени на енергията заради войната в Близкия изток удариха сериозно домакинствата

Потребителската инфлация в Съединените щати рязко се ускори до 3,3% през март на годишна база, показват правителствени данни, след като по-високите цени на енергията заради войната в Близкия изток удариха сериозно американските домакинства.

Рязкото поскъпване засили натиска върху президента Доналд Тръмп, който нареди мирни преговори с Иран.

За сравнение, месец по-рано индексът на потребителските цени беше нараснал с едва 2,4% на годишна база.

Цените на бензина са скочили с 21,2% между февруари и март, което е най-голямото месечно увеличение, откакто американските власти започват да публикуват индекс на цените на бензина през 1967 г., съобщи Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Без да се отчитат колебливите цени на енергията и храните, инфлацията също се е ускорила, достигайки 2,6% спрямо 2,5% месец по-рано.

Пазарите са очаквали този скок, сочи консенсусната прогноза, публикувана от "Маркетуоч".

Съединените щати и Израел започнаха бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отвърна, като блокира трафика през Ормузкия проток, по който минава една пета от световните доставки на петрол и газ.

Макар Съединените щати да са най-големият производител на суров петрол в света, страната също усети удара, след като цените на горивата по бензиностанциите рязко тръгнаха нагоре, предаде БГНЕС.

Администрацията на Тръмп, избрана отчасти с обещанието да овладее инфлацията, продължава да твърди, че икономическите сътресения, предизвикани от войната, ще бъдат временни.