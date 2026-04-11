Най-скъпият шоколадов заек струва колкото гараж в центъра на София

Най-скъпият шоколадов заек струва колкото гараж в центъра на София

bTV Бизнес екип

Какво съдържа луксозният великденски десерт?

Всяка година на Великден се продават рекорден брой шоколадови зайци. Те вдъхновяват и някои луксозни компании да създадавт техните вариации на десерта. Най-скъпото шоколадово зайче в света е поръчано от марката VeryFirstTo през 2016 г. за 49 000 долара в сътрудничество с 77 Diamonds. Изработено от 75% танзанийско какао и изваяно от двукратния носител на Европейската купа по сладкарство Coupe du Monde de la Pâtisserie, сладкарят Мартин Чифърс го създава с височина около 30 см и тегло 5,5 кг. Основателят на VeryFirstTo, Марсел Кнобил, закупува два диаманта на стойност над 35 400 долара, които украсяват очите на зайчето.

Снимка: istockphoto.com

Откога се произвеждат шоколадови зайци? 

Легендата за зайците е пренесена в Пенсилвания от германски имигранти. През 18-ти век германците донесли в Америка концепцията за великденския заек, обяснява Стефанели Кандис. Когато се установяват в Пенсилвания, те въвеждат легендата за Остерхаре – митичен заек, който снася яйца. Тези имигранти пренасят със себе си ритуали, които се заселват в немскоезичните общности на региона. Всяка година децата изработвали специални гнезда, където зайчето да оставя яйцата си, и му оставяли моркови, отбелязва „Бонбоните“ на Stefanelli's Candies

Кои държави са най-големите производители на шоколадови зайци?

Традицията, започнала в Пенсилвания, постепенно се разпространява из цялата страна. „С времето обичаят се разпространи в останалата част на страната“, посочват Stefanelli's Candies. Развитието на мита за Остерхаре създава и детайлите за това какво ще оставя зайчето, което води до великденските сутрини с изобилие от лакомства, които познаваме днес. „И какъв по-добър начин да отпразнуваме зайчето, което доставя тези лакомства, от създаването на шоколад в неговия образ?“

Първите шоколадови зайчета вероятно са създадени от човек с немски произход, тъй като великденската легенда за Остерхаре започва именно там. В Мюнхен, най-големият град в Бавария, са открити форми за шоколад от 19-ти век. Те са едни от най-ранните доказателства за оформяне на шоколад във формата на заек – физически артефакти, свързващи майсторството на Стария свят с традицията, която по-късно се разпространява отвъд Атлантика.

Снимка: Ирида

Фигурата, която превръща шоколадовото зайче в търговски феномен, е Робърт Л. Строхекер, собственик на аптека в Пенсилвания. Според „Бонбоните на Стефанели“, той създава 1,5-метрово зайче от млечен шоколад, за да рекламира магазина си в края на 19-ти век. Оттогава шоколадовото великденско зайче се превръща в незаменима пролетна наслада по целия свят. Статията е създадена от специалисти по съдържание с помощта на различни инструменти, включително изкуствен интелект.

Какво можете да си купите на цената на шоколадов заек за 49 000 долара?

49 000 долара се равняват на приблизително 44 500 €, с каквато цена можете да купите гараж в центъра на София, ако разгледате обявите на сайтовете за продажба на недвижими имоти. Според данни от имотни обяви, цените на гаражите в централните части на София често започват от около 40 000–45 000 €, като има предложения за подземни или самостоятелни гаражи с различни размери на приблизително тези стойности. Такива обяви включват гаражи с площ около 18–26 кв.м в сърцето на града, предлагани за примерно 40 000–48 000 € и дори малко над това в зависимост от точната локация и характеристики на имота.

Брокер: 50 000 евро вече е

Брокерите на недвижими имоти дори посочват, че средната цена на гараж в центъра на София се движи около 50 000 €, а някои по‑редки оферти могат да достигнат и над 60 000–90 000 €, особено ако са подземни или на изключително търсени места. По‑евтини предложения обаче също съществуват на пазара и често са близо до тази 49 000 € сума, което прави покупката на гараж в центъра реалистична цел за бюджета, еквивалентен на цената на този шоколадов заек.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

