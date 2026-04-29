Кредитирането на фирмите в еврозоната се ускорява

Институцията е готова да затегне паричната политика при необходимост

Кредитирането на фирмите в еврозоната отбелязва леко ускорение през март въпреки икономическите последици от войната с Иран, сочат данни на Европейската централна банка, цитира БТА.

Обемът на банковите кредити към нефинансовите предприятия нараства с 3,2 процента на годишна база при 3,0 процента през февруари. Кредитирането на домакинствата се запазва без промяна с ръст от 3,0 процента.

Паричната маса М3, ключов показател за паричната политика, се увеличава с 3,2 процента при очаквания за 3,1 процента. Индикаторът обхваща наличните пари, депозитите и краткосрочните финансови инструменти и се използва като ориентир за инфлационните тенденции.

Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,6 процента през март, над целта на Европейската централна банка от 2 процента, на фона на енергийния натиск, свързан с конфликта в Близкия изток.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард нееднократно заяви, че институцията е готова да затегне паричната политика при необходимост. Въпреки това пазарите оценяват като малко вероятно повишение на лихвените проценти на предстоящото заседание, докато очакванията за евентуално увеличение през юни остават по-високи.