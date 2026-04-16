Инфлацията в еврозоната се ускорява

Най-значително е увеличението на потребителските цени в Португалия

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 2,6 на сто през март 2026 г. спрямо 1,9 на сто през февруари, показват данни на Евростат. Предварителните данни, публикувани на 31 март, отчетоха инфлация от 2,5 на сто.

Година по-рано инфлацията в еврозоната е била 2,2 на сто. За целия Европейски съюз показателят достига 2,8 на сто през март спрямо 2,1 на сто месец по-рано, като през март 2025 г. е бил 2,5 на сто.

Най-ниски годишни нива на инфлация през март са отчетени в Дания (1,0 на сто), Чехия, Кипър и Швеция (по 1,5 на сто). Най-висока инфлация е регистрирана в Румъния (9,0 на сто), Хърватия (4,6 на сто) и Литва (4,4 на сто), предаде БНР.

Инфлацията в България на годишна база е 2,8 на сто и се покачва с 0,7 процентни пункта спрямо тази през февруари. Това е първото ускоряване на инфлацията у нас от септември 2025 г. На месечна база инфлацията у нас расте с 1 на сто спрямо февруари. Вчера НСИ отчете инфлация за март по националната методология в размер на 4,1 на сто на годишна база и 0,9 на сто на месечна.

В сравнение с февруари 2026 г. годишната инфлация е намаляла в три държави членки, останала е без промяна в една и се е увеличила в 23 страни.

Основен принос за ръста на инфлацията в еврозоната през март имат услугите (плюс 1,49 процентни пункта), следвани от енергията (плюс 0,48 пр. п.), храните, алкохола и тютюневите изделия (плюс 0,45 пр. п.) и неенергийните промишлени стоки (плюс 0,13 пр. п.).

На месечна база в ЕС най-значително е увеличението на потребителските цени в Португалия (2,3 на сто), Гърция (2,1 на сто) и Латвия (1,9 на сто). Намаление на цените спрямо февруари е отчетено единствено в Швеция - с 0,7 на сто.

