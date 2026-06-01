За последните 15 години има значителен спад с близо един милион души на населението в трудоспособна възраст

Едва 69 младежи заместват всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, като за последните 15 години има значителен спад с близо един милион души на населението в трудоспособна възраст – това посочва Икономическият и социален съвет в Анализ на тема "Възпроизводството на работната сила в професиите, обезпечаващи основни икономически и обществени сектори".



В анализа се подчертава, че демографската картина изисква спешни политики за гарантиране на кадровата обезпеченост на българската икономика и на функционирането на стратегическите обществени системи. Като най-силно засегнати са откроени здравеопазването, социалните и дългосрочните грижи, промишленото производство, инженерните и техническите професии, туризмът и услугите, както и редица ключови обществени системи, включително образование и сигурност.

Налице е и структурното несъответствие между образователните профили и потребностите на икономиката, което води до едновременно свръхпредлагане в едни области и остър недостиг в други, пише БНТ

Икономическият и социален съвет счита, че приоритет трябва да бъде активирането на вътрешните резерви и създаването на условия за задържането и завръщането на български специалисти в страната, включително чрез стимулиране създаването на качествени работни места и адекватни работните заплати. Експертите предлагат и стимули за избор на инженерни и технически професии, включително стипендии, данъчни облекчения и подобряване на условията на труд.