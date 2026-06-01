1 USD
1.1644 BGN
Едва 69 младежи заместват всеки 100 души, излизащи от пазара на труда

Едва 69 младежи заместват всеки 100 души, излизащи от пазара на труда

bTV Бизнес екип

За последните 15 години има значителен спад с близо един милион души на населението в трудоспособна възраст

Едва 69 младежи заместват всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, като за последните 15 години има значителен спад с близо един милион души на населението в трудоспособна възраст – това посочва Икономическият и социален съвет в Анализ на тема "Възпроизводството на работната сила в професиите, обезпечаващи основни икономически и обществени сектори".

В анализа се подчертава, че демографската картина изисква спешни политики за гарантиране на кадровата обезпеченост на българската икономика и на функционирането на стратегическите обществени системи. Като най-силно засегнати са откроени здравеопазването, социалните и дългосрочните грижи, промишленото производство, инженерните и техническите професии, туризмът и услугите, както и редица ключови обществени системи, включително образование и сигурност.

Налице е и структурното несъответствие между образователните профили и потребностите на икономиката, което води до едновременно свръхпредлагане в едни области и остър недостиг в други, пише БНТ

Икономическият и социален съвет счита, че приоритет трябва да бъде активирането на вътрешните резерви и създаването на условия за задържането и завръщането на български специалисти в страната, включително чрез стимулиране създаването на качествени работни места и адекватни работните заплати. Експертите предлагат и стимули за избор на инженерни и технически професии, включително стипендии, данъчни облекчения и подобряване на условията на труд.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

