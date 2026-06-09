Индия завърши стратегически тунел близо до границата с Китай

В изграждането на съоръжението са участвали повече от 3000 работници

Индия официално приключи във вторник прокопаването на стратегически важен пътен тунел под Хималаите, който ще свърже спорния регион Кашмир с Ладак - област на границата с основния ѝ съперник Китай.

Тунелът Зоджила е с дължина над 13 километра и стойност от 712 милиона долара. Той ще осигури целогодишна връзка между двата региона, включително през зимата, когато съществуващият път е блокиран от снегове.

В изграждането на съоръжението са участвали повече от 3000 работници, предаде БГНЕС. Това е най-дългият тунел, прокопаван някога в Индия, като се очаква да бъде отворен за движение през 2028 г.

„Това не е просто тунел, а връзка от жизненоважно значение“, заяви министърът на пътищата Нитин Гадкари, цитиран от АФП.

Спорната граница между Индия и Китай с дължина 3500 километра често е сцена на напрежение между двете най-многолюдни държави в света, които водят ожесточена борба за влияние в Азия.

През 2020 г. там избухна сериозен военен сблъсък, при който загинаха 20 индийски и четирима китайски войници.

Кашмир, чието население е предимно мюсюлманско, остава в центъра на конфликта между Индия и Пакистан, след като регионът беше разделен между двете държави при обявяването на независимостта им през 1947 г.

След свързването му с железопътната линия с дължина 272 километра, открита миналата година, тунелът Зоджила ще позволи на индийската армия по-лесно да прехвърля подкрепления към Ладак. В Кашмир са разположени около 500 000 индийски военнослужещи, а районът на Ладак граничи непосредствено с Китай.