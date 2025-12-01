Ново проучване: 75% от европейците са принудени да намалят разходите си, за да плащат ипотеки

41% спират да излизат поне веднъж, за да спестят за плащанията си

Много европейци теглят значителни ипотеки, за да покрият разходите си за жилище, като някои от тях се налага да намалят ежедневните си разходи. Според най-новия доклад за жилищните тенденции в Европа на RE/MAX Europe, около 75% от европейците са били принудени да ограничат разходите си през 2025 г., за да се справят с ипотечните плащания. Докладът обхваща 23 държави и показва средната ситуация на континента.

Когато собствениците на ипотечни кредити трябва да намалят или прекратят разходи, начинът, по който го правят, варира според страната, пише Еuronews. Най-често първо се съкращават разходите за излизания, луксозни стоки и почивки.

В проучените 23 държави около 25% от хората с ипотеки „никога не са се налагали да намаляват разходите си или да търсят алтернативи“, за да си позволят плащанията, според доклада на RE/MAX Europe за 2025 г. Този дял варира значително – от 7% в Малта и Румъния до 44% в Нидерландия, показвайки, че почти половината собственици на ипотеки в Нидерландия се чувстват комфортно с изплащането на заемите си. Литва (42%), Обединеното кралство (37%) и Швейцария (36%) също се открояват с по-спокойни платци.

В няколко страни делът на хората, които не са се налагали да ограничават разходите си, е под 15%, което показва, че голяма част изпитват трудности с ипотеката. Такива страни са Малта, Румъния, Унгария, Ирландия, Турция, Словения, Гърция, Хърватия и Италия. Сред петте най-големи икономики в Европа, Обединеното кралство (37%) е с най-добро представяне, значително над средното за Европа (25%), следвано от Германия и Испания (по 22%), Франция (21%) и Италия (14%).

Що се отнася до конкретните разходи, първо се жертват излизанията – срещи, кино, фестивали, клубове и кръчми. Сред всички собственици на ипотечни кредити 41% спират да излизат поне веднъж, за да спестят за плащанията си, а сред тези, които изпитват затруднения, делът достига 55%. На второ място са луксозните стоки като първокласни храни, алкохол и козметика (38%), следвани от празничните почивки. Почти 30% ограничават разходите за дрехи и обувки, а други съкращения включват електроника, абонаменти, хоби и спортни стоки, както и основни стоки за дома.

Изборът на това какво да се намали се различава значително между страните. В Гърция, Унгария, Румъния и Турция се намаляват разходи за основни стоки поради силен натиск върху бюджета, докато в Обединеното кралство, Холандия, Швейцария, Литва и Люксембург намаленията са по-леки и селективни. Лука Берталот, генерален секретар на Европейската ипотечна федерация, посочва, че макар дебатът за достъпността на жилищата да е активен, основният проблем за недостъпността не е видът ипотека, а цената на енергията, която семействата не могат да контролират. В Германия и Испания предпочитат фиксирани лихви, а в други държави се използват променливи, но прозрачността на системата позволява на кредитополучателите сами да преценят рисковете.

