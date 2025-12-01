Без 13 заплата, но с коледно парти: Какви бонуси дават компаниите?

Ето защо няма да получите 13-та заплата за Коледа

Остават 22 дни до Коледа. Този празник не е само религиозен, но и бележи заавършека на календарната година, което поражда специфичнно очаквания от страна на служителите - коледни бонуси, 13-та заплата, коледно парти, размяна на подаръци с колегите в стил „таен Дядо Коледа", фирмени подаръци и други. Проучване на HR компанията Adecco България обаче показва, че коледният бонус не е най-популярното възнаграждение.

Бонуси по поводи

Снимка: iStock

Повечето компании са склонни да организират коледно парти на своите служители, но за 13-та заплата и дума да не става. Бонуси по коледа се срещат при една половина от компаниите и не са с големината на 13-та заплата. На какво се дължи това? Компаниите са ориентирани към поощряване на доброто представяне и предпочитат да плащат бонуси за постигнати резултати, а не за конкретни празници. Вероятно и това обяснява и защо великденските бонуси са още по-малко популярни. Срещат се при едва 20% от компаниите.

Обикновено специалните инициативи за Коледа не са еднократно събитие в живота на компанията, а естествена част от нейната организационна култура.

Други облаги

Снимка: iStock

Финансовият пакет за служителите включва заплата, осигуровки и допълнителни стимули като бонуси, ваучери и комисиони. Повечето компании дават ваучери за храна (обичайно 60 лв. месечно). Често се предлагат бонуси, обвързани с представянето, както и нематериални придобивки: карти за градски транспорт (в над 1/3 от фирмите), плащане на мобилни планове (почти навсякъде), служебни лаптопи (в около половината) и автомобили за определени роли (в 2/3 от компаниите).

Широко разпространени са и различни услуги като допълнително здравно осигуряване (почти 100% покритие), застраховка „Живот“ (1/3 от компаниите) и пенсионно осигуряване (11%). Много работодатели предлагат и отстъпки за спортни карти и партньорски услуги.

Все по-важни стават политиките за баланс между работа и личен живот. Над 80% от фирмите предлагат работа от вкъщи, а половината дават средно по още 5 допълнителни дни платен отпуск. В някои компании служителите получават и почивен ден за рождения си ден.

Работодателите инвестират и в позитивна офис среда: в над половината компании има зони за игра и релакс, а в 2/3 се предлагат безплатни напитки и често леки храни.

