Илон Мъск иска да представи прототип на летяща Tesla до края на годината

Милиардерът каза, че това ще бъде най-запомнящото се представяне на продукт досега

Илон Мъск намекна за възможното представяне на прототип на летящ автомобил на Tesla още преди края на годината. Темата излезе на преден план по време на последното му участие в популярния подкаст Joe Rogan Experience, където разговорът се завъртя около предстоящия прототип на новия Tesla Roadster. Мъск направи паралел с думите на инвеститора Питър Тийл, че „бъдещето би трябвало да има летящи коли“, като отбеляза, че все още няма такива нито по пътищата, нито в небето.

Снимка: Getty Images/iStock

Когато Джо Роган го попита дали активно обмисля създаването на електрически летящ автомобил и Мъск каза: „Не мога да направя представянето преди самото представяне“. Той допълни, че има шанс това да бъде „най-запомнящото се представяне на продукт досега“. Разговорът се проведе във връзка с Roadster, за който Мъск разкри, че ще включва „луда технология“ — дори „по-лудa от всичко, свързано с Джеймс Бонд“, предава Business Insider.

Главният изпълнителен директор на Tesla уточни, че демонстрацията на прототипа се доближава и че се надява тя да се състои „преди края на годината“. По неговите думи, това ще бъде „незабравимо събитие“. Междувременно излъчването на епизода дойде само ден след като Сам Алтман, ръководителят на OpenAI, отправи критика към Мъск, публикувайки имейли за своята отменена поръчка на Tesla Roadster от второ поколение. Алтман посочи, че е направил депозит от 45 000 долара още през 2018 г., но след 7,5 години чакане е поискал възстановяване на сумата.

Снимка: Getty Images/iStock

Мъск отговори, че възстановяването е било извършено в рамките на 24 часа, като добави, че забавянето е резултат от сложността на проекта. Оригиналният Roadster беше първият масов автомобил на Tesla, а новият модел бе показан за първи път през 2017 г., когато Мъск заяви, че това ще бъде „най-бързият сериен автомобил, правен някога“. Въпреки това, автомобилът все още не е пуснат за продажба.

Докато Tesla подготвя своя летящ автомобил, конкуренцията вече прави реални тестове. Калифорнийската компания Alef има споразумения с две летища в района на залива за изпитания на летяща кола с вертикално излитане, а Joby Aviation провежда активни тестови полети на въздушно такси. Паралелно с това, Мъск участва и в подкаста All-In, докато на 6 ноември му предстои ключов момент — акционерите на Tesla ще гласуват за нов пакет за възнаграждение, който може да достигне рекордните 1 трилион долара, в зависимост от резултатите на компанията.

