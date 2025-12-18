В новогодишната нощ градският транспорт във Варна ще бъде безплатен

Предстои пренастройване на всички над 250 билетни машини

След Нова година автоматите в градския транспорт на Варна, които ще бъдат настроени да приемат евро при покупка на билети, няма да разполагат с функция за връщане на ресто. В началния етап пътниците ще могат да плащат единствено с евроцентове. Това съобщи директорът на общинското предприятие ТАСРУД Георги Киряков в ефира на Радио Варна.

Снимка: Getty Images/iStock

Между 27 декември и 3–4 януари предстои пренастройване на всички над 250 билетни машини, като в този период се очакват затруднения в работата им, предупреди Киряков. Той апелира пътниците да използват точна сума при закупуване на превозни документи. По думите му се очаква до 3–4 януари 2026 г. от всички автомати вече да може да се купува билет в евро.

В нощта срещу Нова година градският транспорт във Варна ще бъде безплатен, допълни директорът на ТАСРУД. До три часа след полунощ ще има осигурени линии от и до всички части на града, като целта е повече жители и гости на Варна да могат спокойно да посетят празничната програма на площад „Независимост“.

По отношение на абонаментните карти Киряков уточни, че централният пункт за издаването им ще работи през почивните дни от 8:30 до 16:30 часа. Единственият неработен ден ще бъде 1 януари 2026 г. Към момента около 40 хиляди абонаментни карти все още не са подновени, като процесът се извършва поетапно, посочи Киряков. Той напомни, че гражданите могат да подновят картите си и по-рано, във всеки удобен пункт, за да се избегнат опашки след Нова година.

Директорът на ТАСРУД обърна внимание и на учениците, като съобщи, че приблизително половината от тях във Варна все още нямат издадени абонаментни карти. Той призова родителите и учениците да предприемат необходимите действия своевременно.

