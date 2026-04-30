1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Икономическият растеж в еврозоната се забави през първите месеци на 2026 г.

bTV Бизнес екип

Инфлацията се ускори до 3% през април

Икономическият растеж в еврозоната се сви почти до нула през първите три месеца на 2026 г., тъй като рязкото поскъпване на енергията, предизвикано от войната в Близкия изток, тласна инфлацията значително нагоре през април, предаде АФП.

Данните засилват опасенията от стагфлация — висока инфлация, съчетана със слаб икономически растеж — в еврозоната, породени от конфликта в Близкия изток, избухнал след американско-израелските удари срещу Иран.

Официалната статистическа служба на ЕС съобщи, че икономиката на валутния съюз от 21 държави е нараснала едва с 0,1% през първото тримесечие, спрямо 0,2% през последните месеци на 2025 г., като резултатът е по-слаб от прогнозите на икономистите.

Инфлацията в еврозоната също се ускори до 3% през април спрямо 2,6% през март, вследствие на значителния скок в цените на енергията, съобщи Евростат.

Компания, която ще произвежда летящи коли, влиза в България (ВИДЕО)

Този показател за инфлацията е значително над целта на Европейската централна банка от 2% за еврозоната.

Очаква се Европейската централна банка отново да запази лихвените проценти без промяна по-късно на 30 април, докато политиците преценяват баланса между по-високата инфлация и опасенията от отслабващ икономически растеж.

Икономисти предупредиха да не се прави прекалено пряка връзка между публикуваните данни за растежа и войната.

Нова измама в Гърция: Фалшиви брокери мамят с имоти на Халкидики

Показателят за БВП „отразява основно рязък спад в Ирландия и някои сезонни фактори за еврозоната, а не толкова въздействието на войната“, заяви Никола Нобиле от Oxford Economics.

„Данните за растежа през първото тримесечие не са особено показателни, тъй като са били едва засегнати от енергийния и снабдителния шок, причинен от войната в Близкия изток“, каза Петер Ванден Хуте от ING Bank.

Нобиле предупреди, че „негативните ефекти“ от войната ще станат по-видими през второто тримесечие на годината, предаде БГНЕС. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата