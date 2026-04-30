Икономическият растеж в еврозоната се забави през първите месеци на 2026 г.

Инфлацията се ускори до 3% през април

Икономическият растеж в еврозоната се сви почти до нула през първите три месеца на 2026 г., тъй като рязкото поскъпване на енергията, предизвикано от войната в Близкия изток, тласна инфлацията значително нагоре през април, предаде АФП.

Данните засилват опасенията от стагфлация — висока инфлация, съчетана със слаб икономически растеж — в еврозоната, породени от конфликта в Близкия изток, избухнал след американско-израелските удари срещу Иран.

Официалната статистическа служба на ЕС съобщи, че икономиката на валутния съюз от 21 държави е нараснала едва с 0,1% през първото тримесечие, спрямо 0,2% през последните месеци на 2025 г., като резултатът е по-слаб от прогнозите на икономистите.

Инфлацията в еврозоната също се ускори до 3% през април спрямо 2,6% през март, вследствие на значителния скок в цените на енергията, съобщи Евростат.

Този показател за инфлацията е значително над целта на Европейската централна банка от 2% за еврозоната.

Очаква се Европейската централна банка отново да запази лихвените проценти без промяна по-късно на 30 април, докато политиците преценяват баланса между по-високата инфлация и опасенията от отслабващ икономически растеж.

Икономисти предупредиха да не се прави прекалено пряка връзка между публикуваните данни за растежа и войната.

Показателят за БВП „отразява основно рязък спад в Ирландия и някои сезонни фактори за еврозоната, а не толкова въздействието на войната“, заяви Никола Нобиле от Oxford Economics.

„Данните за растежа през първото тримесечие не са особено показателни, тъй като са били едва засегнати от енергийния и снабдителния шок, причинен от войната в Близкия изток“, каза Петер Ванден Хуте от ING Bank.

Нобиле предупреди, че „негативните ефекти“ от войната ще станат по-видими през второто тримесечие на годината, предаде БГНЕС.

