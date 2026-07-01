Тези български градове предлагат най-евтиния аперол в Европа

Кои са най-евтините градове според "Индексът на Aperol Spritz"?

Aperol Spritz е коктейлът, който повечето хора поръчват, когато температурите започват да се покачват. Много хора харесват лятната напитка, но на много места цената достига до повече от 16 евро.

Ако сте голям фен на известния италиански аперитив, но не харесвате цената, която някои барове му прикрепят, определено ще искате да прочетете индекса на Aperol Spritz, пише Euronews.

Най-евтиният аперол

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Не е изненадващо, че първите две места в класацията се заемат от Италия. В Неапол може да си вземете чаша аперол само за 2 евро. На второ място застава Палермо с цени от 4 евро. Изнедаващо на трето и четвърто място застава българските градове Варна и Бургас, където цената стига 4,75 евро във Варна, а в Бургас - 4,92 евро. Ето списъкът на всички градове с евтин аперол:

Неапол, Италия – 2 евро Палермо, Италия – 4 евро Варна, България – 4,75 евро Бургас, България – 4,92 евро Мармарис, Турция – 6,32 евро Саранда, Албания – 6,71 евро Дерми, Албания – 7,46 евро Гран Канария, Испания – 7,26 евро Задар, Хърватия – 7,27 евро Флоренция, Италия – 7,33 евро

Що се отнася до най-скъпите градове, списъкът се допълва от друг италиански град. В Милано коктейлът ще ви струва средно колосалните 16,66 евро.