Свят Лукс над облаците: Хотел в Дубай превърна частен самолет в летяща парти зона

Лукс над облаците: Хотел в Дубай превърна частен самолет в летяща парти зона

bTV Бизнес екип

Цената е между 13 000 и 14 000 долара на час

Дубай отдавна е синоним на лукс и разточителство, а местните хотели непрекъснато вдигат летвата в надпреварата за най-уникално преживяване. Но една от най-известните вериги в града – FIVE Hotels and Resorts – направи следващата голяма крачка: представи собствен частен самолет, пише First Post.

„Fly FIVE“ е най-новото луксозно предложение от веригата, която вече приема резервации за полети с частен самолет – 16-местен Airbus ACJ TwoTwenty. Машината е преоборудвана до последния детайл: LED осветление, озвучителна система на ниво нощен клуб, телевизор 55 инча, спалня с king-size легло и луксозна баня.

Цената на това въздушно удоволствие варира между 13 000 и 14 000 долара на час, като полетите са достъпни не само за гости на хотелите, но и за външни клиенти. Сред дестинациите са Ибиса, Санторини и Цюрих, където се намира и първият европейски курорт на FIVE.

„Fly FIVE е естествено продължение на нашата философия – да предлагаме преживявания, които остават в съзнанието,“ казва основателят на FIVE Hotels Кабир Мулчандани. Той заяви и че следващата му амбиция е луксозна яхта, предназначена за партита в открито море.

