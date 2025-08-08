Жена загуби над 87 хил. евро при инвестиционна измама

Схемата се разкрила, когато пострадалата опитала да изтегли печалбата

Жена на 62 години от германския окръг Кузел стана жертва на сложна инвестиционна схема, при която загуби повече от 87 000 евро. По информация на полицията измамниците са публикували онлайн обяви, предлагащи „сигурни и високи печалби" от търговия с акции. Чрез мобилно приложение те успели да убедят пострадалата да прехвърли значителни суми в предполагаеми инвестиции, предава Welt.

Снимка: iStock

След поредица трансфери измамниците съобщили на жената, че е реализирала печалба от над 213 000 евро. Схемата се разкрила, когато пострадалата опитала да изтегли печалбата. Тогава станало ясно, че средствата липсват и веднага беше подаден сигнал за измама, предават от полицията. Случаят вече е предмет на досъдебно производство.

Какви препоръки дават органите на реда?

Полицията апелира към повишена бдителност при инвестиционни предложения с необичайно висока възвръщаемост и съветва да се проверяват продуктът, компанията и свързаните рискове чрез надеждни източници, както и да се уверите, че посредникът е регистриран в съответния финансов регулатор.

„Скептицизмът е най-добрата защита, когато ви обещават бързи и високи печалби“, посочват от полицията. Органите на реда призовават всеки, който се съмнява в легитимността на инвестиционно предложение, незабавно да потърси професионален съвет и при нужда да се свърже с полицията.

