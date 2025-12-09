Експрес до Лапландия: Европейски коледен влак ви отвежда до дома на Дядо Коледа

Кои са най-приказните коледни маршрути с влак в Евроопа?

Един от най-вълнуващите начини да усетите празничния дух е чрез бавно и луксозно пътуване с влак през най-красивите маршрути на континента. Тази година Euronews Travel подбира най-живописните и характерни зимни влакови приключения, които можете да изберете за Коледа – от Северния полярен кръг до заснежените Алпи.

Снимка: bTV

Експрес до Дядо Коледа

Сред най-магичните преживявания е Дядо Коледа Експрес – финландският нощен влак, който всяка вечер тръгва от Хелзинки и прекосява Северния полярен кръг чак до Рованиеми. Маршрутът минава покрай замръзнали езера, тихи борови гори и, при късмет, сиянието на Северното небе, което е по-лесно забележимо тази година заради приближаващия слънчев максимум. До сутринта пътниците достигат Лапландия, с удобни спирки като Колари и Кемиярви, близо до селището на Дядо Коледа и неговата Главна поща, където могат да изпратят писмо или да получат печат от Северния полярен кръг. Влакът предлага стандартни и луксозни спални кабини, както и ресторант с топли ястия и закуска.

Espresso Monaco

За любителите на нощните влакове Espresso Monaco е носталгична празнична алтернатива. Този специален маршрут свързва Рим и Мюнхен през декемврийските уикенди, като дава възможност за директен достъп до най-популярните коледни пазари в Бавария. Празненството започва още във влака – с украсени вагони, коледна вечеря, музика на живо и множество спирки в Италия и Австрия, включително Верона, Инсбрук и прохода Бренер. Пътниците могат да избират между кушетки, места за сядане или частни спални кабини, а на борда ги очакват бар и ресторант.

Снимка: bTV

Осло и Берген

Северните пейзажи са в центъра и на Бергенската железница – норвежки маршрут, който през зимата разкрива най-драматичните гледки в страната. Линията между Осло и Берген се извива през около 500 километра, над 180 тунела и някои от най-високите железопътни участъци в Европа. Пътуващите се наслаждават на замръзнали водопади, фиорди, безкрайни плато, снежни долини и малки селца, а при късмет могат да зърнат северни елени или полярна лисица. Основните акценти включват платото Хандангервида, станция Финсе и популярния зимен курорт Гейло, като от Мирдал има връзка към известната линия Флом. На разположение са няколко класи, спални вагони, Wi-Fi, кафе-вагон и специални семейни отделения.

Golden Eagle Danube Express

За любителите на коледните пазари и лукса Golden Eagle Danube Express предлага изцяло различно ниво на празнично пътуване. Маршрутът „Коледни базари на Централна Европа“ свързва Будапеща и Мюнхен с посещения във Виена, Алпите и Залцбург, включвайки престой в петзвезден хотел, дегустации, концерт, обиколки и специални приеми. Други маршрути достигат до Париж, Берлин и Амстердам. Също толкова впечатляващ е Grand Alpine Express, който преминава през Австрия, Словения, Швейцария и Северна Италия. На борда пътниците се радват на разкошни кабини с мраморни бани, услуга от иконом, гурме трапезария, салон-бар, музика на живо и културни лекции.

Glacier Express

Швейцария завършва списъка с един от най-емблематичните зимни влакове – Glacier Express, известен като „най-бавния експрес в света“. Пътуването между Цермат и Санкт Мориц продължава осем часа и минава през 91 тунела и над 291 моста, откривайки панорамни гледки към заледени езера, стръмни скални клисури и планински върхове. Маршрутът включва прохода Обералп, дефилето на Рейн – „Швейцарския Гранд Каньон“ – и емблематичния виадукт Ландвасер. На разположение са три класи, Wi-Fi, информационно-развлекателна система и спускащи се прозорци, а пътниците от клас Excellence се наслаждават на петстепенно гурме меню с швейцарски вина, приготвено на борда с първокласни сезонни продукти.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN