Химикалът, спасил астронавтите от „Аполо 11“, се продава на търг

Сред останалите предмети в търга е американско знаме, летяло по време на мисията „Джемини 4“

Няколко ценни експоната от историята на космическите изследвания ще бъдат предложени на търг в Ню Йорк от аукционната къща „Сотбис“, съобщава уебсайтът „Popular Science“. Сред тях е химикалът, който спаси екипажа на „Аполо 11“, както и други уникални предмети, свързани с мисиите до Луната и първите американски полети в Космоса.

Един от най-ценните предмети е малкият химикал, използван от астронавта Бъз Олдрин по време на мисията „Аполо 11“ през 1969 г. След като Нийл Армстронг и Олдрин събрали лунни проби и се връщали към лунния модул, Олдрин случайно счупил превключвател на електрическата система с раницата на скафандъра си.

Повредата можела да остави тримата астронавти без възможност да излетят обратно към командния модул. Олдрин използвал химикала, за да задейства механизма ръчно и да създаде импровизиран превключвател.

„Можеше да избере нещо маловажно. Но той удари прекъсвача, който управляваше двигателя, необходим за връщането ни в орбита. Това беше просто допълнителна сигурност“, разказва по-късно Нийл Армстронг.

Сред останалите предмети в търга е американско знаме, летяло по време на мисията „Джемини 4“ през 1965 г., когато Едуард Уайт извършва първото американско излизане в открития Космос.

Ще бъде предложено и парче плат, използвано от Бъз Олдрин по време на мисията „Джемини 12“ през 1966 г. Той го използвал, за да почисти прозореца на космическия кораб от мистериозно жълто вещество. По-късно НАСА установила, че това са остатъци от горивото на ракетата „Титан II“.

Сред експонатите е и защитна тапа от топлинния щит на командния модул на „Аполо 8“ - първата човешка мисия до орбитата на Луната през 1968 г., която проправя пътя към историческото кацане година по-късно, предаде БГНЕС.

На търга ще бъде предложено и съветско знаме, което Бъз Олдрин носи със себе си по време на „Аполо 11“ като символ на дипломатически жест между САЩ и СССР в разгара на космическата надпревара.

Сред останалите предмети са ръкавица на астронавта Гордън Купър от програмата „Меркурий“, значка с кучето Снупи, летяла в лунна орбита, както и полетно яке на Олдрин от личната му колекция.

Аукционът на „Сотбис“ представя предмети, които не са просто сувенири, а свидетелства за ключови моменти от историята на космическите изследвания – от първите излизания в открития Космос до стъпването на човека на Луната.