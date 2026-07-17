Хари Кейн - футболистът, който превърна головете си в милиони

Той е капитанът на Англия и се нарежда сред най-високоплатените футболисти в свят

Хари Кейн е изградил една от най-успешните кариери в съвременния футбол, превръщайки головите си постижения в значително лично богатство. Благодарение на високите си заплати, бонуси за представяне и рекламни договори, капитанът на Англия се нарежда сред най-високоплатените футболисти в света. Пътят му – от пробива в Тотнъм Хотспър до трансфера в Байерн Мюнхен - е успешен както спортно, така и финансово.

Какво е състоянието на Хари Кейн?

Нетното състояние на Хари Кейн през 2026 г. се оценява между 60 и 140 милиона долара, като основната част от богатството му идва от футболните му договори, бонуси и рекламни партньорства. Преминаването му от Тотнъм в Байерн през 2023 г. се оказва ключов момент за финансовото му развитие - трансферът почти удвоява заплатата му и го поставя сред най-добре платените играчи в спорта. Договорът му с германския клуб е до юни 2027 г. и включва основна заплата от около 25 милиона евро годишно, като бонусите могат да добавят още приблизително 7,5 милиона евро на сезон, предава Essentially Sports.

Снимка: Reuters

Преди да премине в Германия, Кейн печели около 12,5 милиона евро годишно в Тотнъм, докато в Байерн доходите му достигат приблизително 27 милиона долара годишно. Общите му приходи от професионалната кариера се оценяват на над 220 милиона долара преди данъци. Само договорите му с Тотнъм са му донесли около 85 милиона долара за девет сезона, а престоят му в Байерн вече е добавил над 80 милиона долара под формата на заплати. Допълнителни средства идват от спонсорства, права върху образа му и бонуси.

Футболната кариера на Кейн започва в академията на Тотнъм, а периодите му под наем в Лейтън Ориент, Милуол, Норич Сити и Лестър Сити му помагат да натрупа опит. Истинският му пробив идва през сезон 2014/15, когато отбелязва 21 гола във Висшата лига и се превръща в ключова фигура за клуба. В следващите години той печели няколко „Златни обувки“, става най-добрият реализатор в историята на Тотнъм и се утвърждава като капитан и голмайстор №1 на националния отбор на Англия. През 2023 г. преминава в Байерн Мюнхен в търсене на трофеи, а трансферът бързо оправдава очакванията с нова серия от голове и успехи.

Рекламни партньорства

Извън терена Кейн изгражда портфолио от рекламни партньорства с марки като Skechers, Nike, Lucozade, Amazon Prime Video, Topps и Cadbury. Най-голямата му търговска сделка идва през 2023 г., когато подписва дългосрочно партньорство със Skechers, което според оценки на индустрията може да му носи между 5 и 10 милиона долара годишно. Освен рекламните договори, футболистът инвестира в имоти и финансово планиране, като поддържа сравнително предпазлив подход към бизнеса.

Снимка: Reuters

Имоти

Сред най-ценните активи на Кейн е луксозно имение за около 20 милиона паунда в Съри, което разполага с кино, басейн, фитнес, спа зона и подземен гараж. Автомобилната му колекция включва модели като Audi Q8 e-tron, Bentley Continental GT Supersports, Jaguar F-Pace и Range Rover Sport. Финансовият му възход следва развитието на кариерата му - от млад талант в академията на Тотнъм до един от най-разпознаваемите нападатели в света. С доходоносни договори, рекламни партньорства и инвестиции богатството на Кейн вероятно ще продължи да расте и след края на активната му футболна кариера.

Англия направи силно представяне на Мондиал 2026, като достигна до полуфиналите на турнира. „Трите лъва“ показаха характер в елиминациите, след като победиха Мексико с 3:2 на осминафиналите и Норвегия с 2:1 след продължения на четвъртфиналите, където Джуд Белингам беше един от големите герои на отбора. В полуфинала срещу Аржентина Англия поведе с гол на Антъни Гордън, но допусна обрат в края и загуби с 1:2, което сложи край на надеждите за достигане до финала.