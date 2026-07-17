×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
81.44 $/барел
Bitcoin
$63,374.0
Свят Хари Кейн - футболистът, който превърна головете си в милиони

Хари Кейн - футболистът, който превърна головете си в милиони

Свят

bTV Бизнес екип

Той е капитанът на Англия и се нарежда сред най-високоплатените футболисти в свят

Хари Кейн е изградил една от най-успешните кариери в съвременния футбол, превръщайки головите си постижения в значително лично богатство. Благодарение на високите си заплати, бонуси за представяне и рекламни договори, капитанът на Англия се нарежда сред най-високоплатените футболисти в света. Пътят му – от пробива в Тотнъм Хотспър до трансфера в Байерн Мюнхен - е успешен както спортно, така и финансово. 

Какво е състоянието на Хари Кейн? 

Нетното състояние на Хари Кейн през 2026 г. се оценява между 60 и 140 милиона долара, като основната част от богатството му идва от футболните му договори, бонуси и рекламни партньорства. Преминаването му от Тотнъм в Байерн през 2023 г. се оказва ключов момент за финансовото му развитие - трансферът почти удвоява заплатата му и го поставя сред най-добре платените играчи в спорта. Договорът му с германския клуб е до юни 2027 г. и включва основна заплата от около 25 милиона евро годишно, като бонусите могат да добавят още приблизително 7,5 милиона евро на сезон, предава Essentially Sports. 

Снимка: Reuters

Преди да премине в Германия, Кейн печели около 12,5 милиона евро годишно в Тотнъм, докато в Байерн доходите му достигат приблизително 27 милиона долара годишно. Общите му приходи от професионалната кариера се оценяват на над 220 милиона долара преди данъци. Само договорите му с Тотнъм са му донесли около 85 милиона долара за девет сезона, а престоят му в Байерн вече е добавил над 80 милиона долара под формата на заплати. Допълнителни средства идват от спонсорства, права върху образа му и бонуси.

Футболната кариера на Кейн започва в академията на Тотнъм, а периодите му под наем в Лейтън Ориент, Милуол, Норич Сити и Лестър Сити му помагат да натрупа опит. Истинският му пробив идва през сезон 2014/15, когато отбелязва 21 гола във Висшата лига и се превръща в ключова фигура за клуба. В следващите години той печели няколко „Златни обувки“, става най-добрият реализатор в историята на Тотнъм и се утвърждава като капитан и голмайстор №1 на националния отбор на Англия. През 2023 г. преминава в Байерн Мюнхен в търсене на трофеи, а трансферът бързо оправдава очакванията с нова серия от голове и успехи.

Минута по минута: Англия - Аржентина 1:2

Рекламни партньорства

Извън терена Кейн изгражда портфолио от рекламни партньорства с марки като Skechers, Nike, Lucozade, Amazon Prime Video, Topps и Cadbury. Най-голямата му търговска сделка идва през 2023 г., когато подписва дългосрочно партньорство със Skechers, което според оценки на индустрията може да му носи между 5 и 10 милиона долара годишно. Освен рекламните договори, футболистът инвестира в имоти и финансово планиране, като поддържа сравнително предпазлив подход към бизнеса.

Снимка: Reuters

Имоти 

Сред най-ценните активи на Кейн е луксозно имение за около 20 милиона паунда в Съри, което разполага с кино, басейн, фитнес, спа зона и подземен гараж. Автомобилната му колекция включва модели като Audi Q8 e-tron, Bentley Continental GT Supersports, Jaguar F-Pace и Range Rover Sport. Финансовият му възход следва развитието на кариерата му - от млад талант в академията на Тотнъм до един от най-разпознаваемите нападатели в света. С доходоносни договори, рекламни партньорства и инвестиции богатството на Кейн вероятно ще продължи да расте и след края на активната му футболна кариера.

Разочаровани и немотивирани: Франция и Англия в мач, който „никой не иска да играе“

Англия на Мондиал 2026 

Англия направи силно представяне на Мондиал 2026, като достигна до полуфиналите на турнира. „Трите лъва“ показаха характер в елиминациите, след като победиха Мексико с 3:2 на осминафиналите и Норвегия с 2:1 след продължения на четвъртфиналите, където Джуд Белингам беше един от големите герои на отбора. В полуфинала срещу Аржентина Англия поведе с гол на Антъни Гордън, но допусна обрат в края и загуби с 1:2, което сложи край на надеждите за достигане до финала. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?
Стефани Боова

Стефани Боова

От 6 хил. до прогнози за 15 хил. евро за кг: Розовото масло поскъпна близо три пъти от 2021 г. насам

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата