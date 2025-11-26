За 1 кв.м жилище в София е необходима 1.3 месечна заплата

Ето в кои квартали се купуват най-много имоти

След няколко години на динамичен ръст на цените, недостиг на предлагане и силен интерес от страна на купувачите, жилищният пазар в София навлиза в нов етап от своето развитие.



В основата на променената картина стои едно ключово събитие – официалното решение България да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026 г. Очакването това да се случи предизвика еуфория, която доведе до ускорено търсене и бързо изкупуване на наличните имоти през първата половина на годината. Това от своя страна ускори растежа на цените и в последствие доведе до охлаждане на пазара през второто полугодие.



"Първите месеци на 2025 г. преминаха под знака на висока активност – сделки се сключваха бързо, купувачите търсеха имоти във всички сегменти, а страхът „да не се изпусне моментът“ водеше до ударно търсене на имоти на практика в цялата страна", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

По думите й след официалното решение на 8 юли 2025 г. динамиката се промени. Пазарът се успокои, активността намаля, а купувачите и продавачите заеха изчаквателна позиция.

Наблюденията на BULGARIAN PROPERTIES сочат, че новото строителство остава най-предпочитано, но през годината недостигът на предлагане и високите цени изместиха част от търсенето към алтернативни имоти и локациии. Все по-популярни стават модерни комплекси в градовете около София – места, които предлагат удобства, добра градска среда и лесен достъп до столицата, но на по-ниски цени.



Средната цена на закупените жилища в София през третото тримесечие на 2025 г. достигна 2 310 евро/кв.м., показват данните на BULGARIAN PROPERTIES. Това представлява годишен ръст от 25.5%, равняващ се на нивата от 2022 г. – периода на най-високата инфлация.



Важно е да се отбележи, че за разлика от 2022 г., когато реалният растеж беше под 10%, при настоящите ниски инфлационни нива той е значителен – около 20%, което подчертава ускорения растеж на цените на столичния пазар.



През 3-тото тримесечие беше премината и символичната граница от 200 000 евро за средна крайна цена на закупените жилища – спрямо 150 000 евро през 2024 г. и началото на 2025 г. Ако през предходните години общите средни цени растяха с по 5 000 – 10 000 евро годишно, то сега ръстът е около 50 000 евро, което е показателно за силния натиск върху купувачите и техните възможности.

Кварталите с най-много сделки през 3-тото тримесечие са:

Банишора – 2 210 €/кв.м.

Малинова долина – 2 010 €/кв.м.

Кръстова вада – 2 300 €/кв.м.

Манастирски ливади – 2 600 €/кв.м.



Тези стойности са калкулирани основно на база ново строителство, което продължава да доминира. Делът на сделките на вторичен пазар обаче леко се повишава и достига около 30%.



"Почти не останаха квартали в София с цени под 2 200 €/кв.м., а по-голямата част от предлагането вече е около 2 500 €/кв.м. и нагоре", споделя Полина Стойкова.



Средната заплата в София е 3 474 лв., което означава, че за 1 кв.м жилище е необходима 1.3 месечна заплата. За сравнение – през 2008 г. бяха нужни цели 3.4 заплати.



През третото тримесечие делът на тристайните апартаменти достига 42%, почти изравнявайки двустайните. Това се дължи главно на недостига на двустайни жилища в новите проекти – в много сгради този тип апартаменти са разпродадени още в начална фаза на строителство.



Също, така активни на пазара са основно купувачите за собствено ползване, които търсят по-големи жилища, докато инвеститорите, които предпочитат двустайни апартаменти, реализираха покупките си още в началото на годината.

Същевременно, през цялата 2025 г. новоотпуснатите жилищни кредити бележат ръстове от около и над 30% на годишна база. Тенденция, която наблюдаваме за поредна година и която е един от факторите, заедно с растящите доходи и очакването на еврото, допринасящи за ускореното развитие на жилищния пазар.



Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN





