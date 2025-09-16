Хакери откраднаха лични данни на клиенти на едни от най-известните модни марки

Част от откраднатите данни са публикувани в Telegram канали

Киберпрестъпници са откраднали данни от клиенти на луксозната модна група Kering, чиито марки включват Gucci, Balenciaga и Alexander McQueen. Според информацията, хакерите са получили достъп до милиони клиентски данни, включително имена, телефонни номера и имейл адреси.

Френската компания Kering, със седалище в Париж, съобщи, че пробивът е станал през юни 2025 г. и уточни, че финансови данни – като номера на банкови сметки, кредитни карти или официални идентификационни документи – не са били засегнати.

„През юни 2025 г. установихме, че неоторизирано трето лице е получило временен достъп до нашите системи и е достигнало до ограничени клиентски данни от някои наши модни къщи. Незабавно уведомихме съответните власти и информирахме засегнатите клиенти съгласно местните разпоредби“, заявиха от компанията. Хакерите са идентифицирани като групата Shiny Hunters, известна с това, че иска откуп от жертвите си.

Компанията добави, че пробивът е бил бързо открит и са предприети всички необходими мерки за защита на засегнатите системи и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Според уебсайт, проследяващ хакерски атаки – DataBreaches.net, Shiny Hunters са публикували част от откраднатите данни в Telegram канали. Те включват имена, имейл адреси и дати на раждане на някои клиенти на Gucci.

BBC отбеляза, че данните показват и колко харчат някои клиенти в магазините – в някои случаи до 86 000 долара (63 000 паунда). Shiny Hunters заявиха пред BBC, че атаката е извършена през април.

Това не е първият подобен случай сред луксозните марки – през юли Louis Vuitton съобщи, че е била цел на хакери, които са откраднали клиентски данни.

Междувременно производството в заводите на Jaguar Land Rover остава спряно за трета поредна седмица след кибератака, която принуди компанията да изключи компютърните си системи.

