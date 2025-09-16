Заплатите в България са с най-голям ръст в ЕС

В кои сектори има най-голям ръст на увеличенията на разходите за труд

Почасовите разходи за труд в Европейския съюз и еврозоната продължават да нарастват, показват последните данни на Евростат. България се нарежда на първо място сред държавите членки по годишен ръст на показателя за периода април–юни 2025 г., показват данни на Евростат.

През второто тримесечие на годината (периода април–юни) почасовите трудови разходи се повишават с 3,6 на сто в еврозоната и с 4,0 на сто в целия ЕС спрямо същото тримесечие на миналата година. Тези разходи се състоят от два основни компонента — заплати и възнаграждения, както и разходи, свързани с труда, но не включващи заплати.

По отделни държави членки на ЕС най-висок ръст на почасовите разходи за труд през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. регистрира България — с 13,4 на сто, следвана от Унгария с 11,0 на сто. Три други държави имат над 10 на сто ръст — Румъния (10,4 на сто), Естония (10,3 на сто) и Гърция (10,1 на сто). Най-ниско увеличение е отчетено във Франция (1,4 на сто), Дания (1,5 на сто) и Малта (1,9 на сто), съобщава БТА.

У нас компонентата на възнагражденията през второто тримесечие расте с 13,4 на сто спрямо второто тримесечие на миналата година, като и по това сечения на показател сме на първо място в ЕС, а разходите за осигуровки и др. с 12,3 на сто. За последно страната ни е оглавявала своеобразната класация през първото тримесечие на 2023 г.

През първото тримесечие разходите на работодателите за труд отбелязаха ръст на годишна база от 12,4 на сто, което отреди на страната ни трето място в ЕС по динамика на показателя. За последно България беше на първо място в ЕС по ръст на разходите за труд.

В еврозоната разходите за заплати и възнаграждения на час нарастват с 3,7 на сто, а неквалифицираните трудови разходи се увеличават с 3,4 на сто. В ЕС повишението при заплатите е с 4,1 на сто, а при неквалифицираните разходи — с 3,8 на сто.

Сред икономическите дейности с най-висок ръст на почасовите разходи за труд в ЕС са "Професионални, научни и технически дейности" с 8,9 на сто и "Добивна промишленост" с 6,7 на сто. Най-нисък ръст на заплатите е отчетен в сектора "Недвижими имоти" — 1,6 на сто.

При неквалифицираните трудови разходи най-силно са се повишили "Професионални, научни и технически дейности" (7,3 на сто) и "Добивна промишленост" (6,6 на сто), докато най-нисък ръст има в "Административни и спомагателни услуги" (1,8 на сто).

