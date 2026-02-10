BGN → EUR
Финанси Продажбите и печалбата на собственика на Gucci намаляват

Финанси

bTV Бизнес екип

Компанията ще представи план за преструктуриране през април

Френската луксозна група Kering съобщи, че нетната й печалба е спаднала през 2025 г., натежала от резултатите на водещата й марка Gucci, предаде АФП.

„Представянето на групата през 2025 г. не отразява истинския й потенциал“, заяви главният изпълнителен директор на Kering Лука де Мео. Той добави, че компанията ще представи план за преструктуриране през април.

Продажбите са намалели с 13%, докато нетната печалба се е сринала с 93,6%, посочиха от компанията, цитирани от БГНЕС.

Kering обяви през юни, че е привлякла Де Мео, тогавашния ръководител на френския автомобилен производител Renault, за да стане главен изпълнителен директор и да помогне за обръщането на ситуацията в компанията заедно с Франсоа-Анри Пино, който ще остане председател на борда.

„На 16 април, по време на нашия Ден на капиталовите пазари, ще представим ясна пътна карта, за да възстановим растежа, с точно определени стратегии за марките, по-ефективна организация и строга финансова дисциплина“, каза изпълнителният директор.

Kering изпитва трудности да подобри резултатите на Gucci — италианската модна къща, известна със своите чанти — и през март привлече грузинския дизайнер Демна, който да поеме ролята на творчески директор.

През 2025 г. продажбите само на марката Gucci се очаква да спаднат с 22% до шест милиарда евро, но от Kering заявиха, че марката е показала подобрение през последните тримесечия на годината

