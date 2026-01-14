Една от най-мощните банки в света търси нов шеф с годишна заплата от 20 млн. евро

Кои са предполагаемите наследници?

Главният изпълнителен директор на UBS Серджо Ермоти планира да се оттегли през април 2027 г., откривайки надпревара за една от най-важните и желани позиции в световното банкиране.

Ермоти, който се завърна начело на UBS през 2023 г. след подкрепеното от държавата поглъщане на Credit Suisse, планира да се оттегли след завършване на интеграцията на двете банки, съобщиха източници, запознати със ситуацията, пред Financial Times .

Защо Ермоти напуска?

Снимка: Getty Images

65-годишният банкер се готви да напусне в решаващ момент за UBS, която се противопоставя на плановете на швейцарското правителство за затягане на капиталовите изисквания. Спорът подхрани спекулациите, че най-голямата швейцарска банка може да премести централата си извън страната.

Ермоти бе издигнат начело на UBS практически за една нощ - позиция, която той вече беше заемал девет години, до 2020 г., от председателя на борда Колм Келехър , само няколко седмици след като банката се съгласи да спаси бившия си конкурент от ръба на колапса.

Кой ще го наследи?

Времето на неговото напускане, около годишното общо събрание догодина, сериозно ще даде началото на процеса по избор на наследник за една от най-уважаваните позиции в банковия свят.

Александър Иванович , директор на отдела за управление на активи на UBS, се очертава като един от най-вероятните кандидати за наследник на Серджи Ермоти, според източници, запознати със ситуацията.

Иванович, швейцарски гражданин, назначен за член на изпълнителния съвет на групата през март 2024 г., е поредният ръководител, който се очертава като потенциален наследник, след като впечатли ръководството на банката, като ръководи отдела за управление на активи, съобщиха същите източници.

Други водещи кандидати са съпредседателите на UBS wealth management Икбал Хан, Робърт Карофски и Беа Мартин, която беше назначена за главен оперативен директор на банката през октомври. Датата на напускане на Ермоти все още не е официално потвърдена от борда на UBS, каза друг източник, което означава, че датата на напускането му все още може да се промени.

Нови капиталови регулации

Снимка: Getty Images

Вторият му мандат бе белязан от публичен сблъсък с швейцарското правителство относно плановете за увеличаване на акционерния капитал на UBS с около 24 милиарда долара, което според анализатори и инвеститори е оказало негативно влияние върху цената на акциите.

В понеделник UBS заяви, че подобни предложения биха „застрашили“ успеха на банката. Прилагането на реформите, които биха могли да бъдат завършени преди смяната на Ермоти, ще бъде една от първите задачи на новия главен изпълнителен директор.

Ермоти е получил обезщетение от 14,9 милиона швейцарски франка (18,7 милиона долара) за 2024 г., което го прави най-високоплатеният банков изпълнителен директор в Европа през тази година.

