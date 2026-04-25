Започва изграждането на нов крайбрежен парк с площ от 140 дка в Бургас

bTV Бизнес екип

Какво ще можете да видите в новия парк?

Започва изграждането на крайбрежен парк с площ от 140 дка в бургаския квартал „Сарафово“, съобщават от пресцентъра на Община Бургас. Новото зелено пространство ще бъде разположено между морския бряг и жилищната зона на квартала, като ще се превърне в важна зона за отдих. Проектът е разделен на три етапа, като в момента се изпълнява първата фаза. Тя обхваща централната и западната част на терена, където ще бъдат изградени алеи, детска площадка и зони за отдих.

Снимка: Община Бургас

Алеите в парка ще следват естествения релеф на терена, за да осигурят повече достъпни маршрути, като едновременно с това ще укрепват почвата. Те ще бъдат оформени като панорамни трасета с гледки към морето, но ще има и директни връзки с жилищните части на „Сарафово“. Ще бъдат изградени и стълбища с широки стъпала, които ще улесняват движението при различните височини.

Всички пешеходни зони ще бъдат изпълнени с настилки, които не позволяват попиване на дъждовната вода в почвата, а я отвеждат повърхностно към линейни отводнители край крайбрежната алея, свързани със съществуващ дъждовен колектор. Цветовете и текстурите на настилките са подбрани според природната среда на отделните зони, а главната крайбрежна алея ще бъде естествено продължение на градската пешеходна връзка.

Тя ще преминава по цялата дължина на парка и ще го свързва с плажната ивица. Паралелно с нея ще бъде изградена и велосипедна алея, която продължава съществуващия веломаршрут от Бургас. Тя ще бъде отделена от пешеходните зони чрез озеленяване и разлика във височината, а на пресечните точки с пешеходните маршрути ще има маркировка от бели варовикови павета за по-добра видимост и ограничаване на скоростта.

В рамките на първия етап ще бъде изградена и детска зона, разделена на шест тематични части. Част от съоръженията ще бъдат специално проектирани така, че да бъдат достъпни и за деца с двигателни затруднения, като целият парк е замислен като напълно достъпна среда за всички посетители.

