Гостите на този хотел нямат право да гледат през прозореца

Ето колко е глобата при нарушение

Хотелът на стадиона на английския футболен клуб Blackpool FC въведе строги ограничения за гостите, настанени в стаи с директен изглед към терена, като ги задължава да държат завесите спуснати по време на футболните мачове. Нарушаването на правилото може да доведе до глоба до 2500 паунда (около 2900 евро).

Става дума за Blackpool FC Stadium Hotel, управляван от веригата Radisson Individuals, където гостите в т.нар. Executive Pitch View стаи трябва да затварят завесите между 60 и 90 минути преди началото на всеки домакински мач и да ги държат затворени до последния съдийски сигнал. Мярката се прилага въпреки факта, че в дните с мачове цените на тези стаи достигат до 137 паунда на нощ.

Повод за широк обществен отзвук стана случаят на 29-годишния Дарън Доулинг от Глазгоу, който резервирал стая именно за да гледа футболен мач от леглото си, пише BBC. Той твърди, че не е бил предварително информиран за ограничението нито при резервацията, нито при настаняването си, а е разбрал за него едва след като открил писмо в стаята си.

„Това е най-нелепото нещо, което съм виждал. Ако хората не се предупреждават предварително, това правило просто трябва да отпадне“, коментира Доулинг. Видео с разказа му, публикувано в TikTok в края на декември, е гледано над 60 000 пъти и предизвика вълна от критики в социалните мрежи.

От Blackpool FC обясняват, че мярката цели спазване на правилата на English Football League и Football Association, които забраняват консумацията на алкохол на места, от които има пряка видимост към терена по време на мачове от професионалните дивизии. Според хотела съществува риск гостите да нарушат закона, ако наблюдават срещата от стаите си, където могат да отварят напитки.

Макар персоналът да признава, че правилото не се следи активно, на гостите е напомнено, че при установено нарушение може да бъде наложена значителна глоба. Критиците обаче определят практиката като прекомерна и подвеждаща, тъй като хотелът рекламира „изглед към терена“, който на практика се оказва недостъпен именно по време на мачовете.

