67% от българския бизнес подкрепя еврото

Бизнесът премина през активна фаза на адаптация, показва мониторинг на “Алфа рисърч”

Българският бизнес категорично подкрепя членството на България в еврозоната. Това показва мониторинга за януари на агенция “Алфа рисърч”, която провежда ежемесечните проучвания на обществените нагласи в процеса по въвеждане на еврото у нас. Първото изследване след въвеждането на единната валута нивата на одобрение остават почти непроменени за целия период на мониторинга – общо 67% одобряващи, от които 53% напълно и 14% по-скоро. Управленският състав на фирмите в много висока степен отчита възможностите, които произтичат от факта, че с приемането на единната валута парите ни ще се признават в още 20 европейски държави. Общо 72% изразяват пълна (50%) или по-умерена (22%) удовлетвореност.

Първите два месеца след въвеждането на еврото очертават стабилна и предвидима картина. Бизнесът премина през активна фаза на адаптация, която изискваше организационни и технически усилия, но процесът протече без съществени сътресения за пазара и потребителите, предаде БГНЕС.

Основният фокус за предприемачите е бил върху актуализацията на счетоводните и търговските системи, настройването на касовите апарати и синхронизирането на вътрешните процеси с новата валута. Благодарение на предварителната подготовка и ясните правила за превалутиране по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, почти всички фирми успяха бързо да приведат дейността си в съответствие с изискванията.

Двойното обозначаване на цените също изискваше внимание и прецизност. До 8 август 2026 г. цените продължават да се изписват едновременно в евро и левове, с което се цели улесняване на клиентите и повишаване на прозрачността. В първите седмици бизнесът беше особено внимателен при преизчисляването и закръгляването на стойностите, като засиленият институционален контрол допринесе за дисциплинираното прилагане на правилата, а нарушения бяха установените при около 7% от проверените.

На фона на адаптацията вече се открояват и редица други положителни ефекти. Компаниите, които работят с партньори от еврозоната, вече извършват разплащания в една и съща валута, което намалява разходите и улеснява финансовото планиране. За много предприятия преходът се превърна и във възможност за модернизиране на вътрешните процеси и повишаване на ефективността.

Данните от последното национално представително проучване на „Алфа Рисърч“ показват, че 74% от бизнеса не среща затруднения във връзка с въвеждането на еврото, а 82% оценяват процеса в страната като плавен. Това потвърждава, че фирмите – независимо от своя размер и сектор – успяват да функционират уверено в среда, в която еврото вече е стандарт.

