В Китай може да намерите "кабина за мъже" в търговски център - какво означава това?

Китайски търговски център въведе т.нар. „кабини за съхранение на съпруг“, предназначени за жени, които искат спокойно да пазаруват, докато партньорите им чакат. Според изданието The Paper, молът Global Harbour в Шанхай е инсталирал серия от стъклени капсули, в които съпрузите, недоволни от обикалянето по магазините, могат да бъдат оставени временно. Идеята е те да прекарат времето си по-приятно, вместо да следват половинките си из търговския център.

Снимка: Getty Images / iStock

Във всяка от капсулите има стол, монитор, компютър и геймпад, което позволява на мъжете да играят класически видеоигри от 90-те години, като Tekken 3. Услугата към момента е безплатна, но служители на мола са обяснили пред вестника, че в бъдеще ще бъде въведено заплащане чрез сканиране на QR код и мобилно плащане.

Няколко мъже, които вече са изпробвали кабините, споделят пред The Paper, че ги намират за оригинална и иновативна идея. Един от тях, г-н Ян, коментира, че преживяването му е било изключително приятно и че играта го е върнала към ученическите му години. Друг посетител, г-н Ву, също одобрява концепцията, но отбелязва, че има какво да се подобри. По думите му в капсулите липсват вентилация и климатизация, което го е накарало да се изпоти само след няколко минути игра.

Стимул за пазаруване

Капсулите бързо се превърнаха в повод за шеги и коментари в китайските социални мрежи, като предизвикаха и дискусии дали подобна услуга може да бъде въведена и на други места. Някои потребители смятат, че това е добър начин мъжете да се стимулират да придружават съпругите си и да поемат разходите за пазаруването, докато други поставят под въпрос смисъла от съвместното излизане, ако единият партньор предпочита просто да играе игри.

