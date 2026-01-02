Това е първият мол, където не се продава нищо ново – ето къде се намира

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ден 2 в евро: Основните разплащания в обектите към момента са в лева
През януари рестото ще се връща в евро
Кой е собственикът на този търговски център?
Докато конвенционалните магазини отварят врати по целия свят или продажбите се изместват към онлайн каналите, в Швеция се ражда една напълно нова идея за търговия на дребно, която доказва, че кръговата икономика може да бъде печеливша. В шведския град Ескилстуна отвори врати ReTuna Återbruksgalleria – първият в света търговски център за рециклиране, където всичко, което се продава, се рециклира или използва повторно, или се произвежда по биологичен и устойчив начин, пише Forbes.
Търговският център отвори врати през август 2015 г. и функционира, като позволява на посетителите просто да сортират материалите, които искат да изхвърлят, в съответните контейнери, а след това да оставят играчки, мебели, дрехи, декоративни предмети и електронни устройства, които могат да бъдат използвани повторно, в депото на центъра, наречено „Returen“.
В депото служителите на AMA (общинско звено за дейности, мотивация и работа в Ескилстуна) извършват първоначален подбор на артикулите - кои са годни за употреба и кои не. След това артикулите се разпределят до магазините за рециклиране в центъра. Служителите на магазина след това правят втори подбор, като избират кои да ремонтират, реставрират, ремонтират, пребоядисват – и накрая да продадат. По този начин материалите получават нов живот.
Икономиката на този модел се е доказала като устойчива. През 2018 г. ReTuna е генерирала оборот от 11,7 милиона шведски крони, като е продавала изключително рециклирани и ремонтирани продукти. Освен това центърът е създал над 50 работни места – предимно в секторите на преработката, ремонта и дизайна, а не в традиционната търговия на дребно.
ReTuna Återbruksgalleria и Retuna Återvinningscentral се управляват от общинската компания Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), която отговаря за управлението на конкурентни организации в енергийния и екологичен сектор. Когато общината реши да даде още по-голям принос към мисията за създаване на зелен град, се роди идеята за търговски център с „класически“ магазини, но с гама от продукти, които са използвани повторно и подобрени, която в крайна сметка беше подкрепена от местните политици. Строителството на търговския център започна през 2014 г. и той отвори врати на следващата година.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През януари рестото ще се връща в евро
Целта е задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект
Монетната програма за 2026 г. е публикувана на страницата на БНБ в интернет