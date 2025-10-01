Защо цените на шоколада са важни за Европейската централна банка?

Eдна трета от европейците се притесняват дали могат да си позволят храните, които обичайно купуват

Европейската централна банка (ЕЦБ) отбелязва ускорено повишаване на цените на хранителните продукти спрямо общото равнище на инфлацията в еврозоната. Според институцията, поскъпването на храните представлява предизвикателство не само за потребителите, но и за самата банка. Докато общата инфлация постепенно се връща към целевото ниво от 2%, инфлацията при храните остава „изключителна и устойчива“ още от 2022 г., се казва в неин скорошен блог пост, пише Euronews.

Спрямо периода преди пандемията, потребителите вече плащат с около една трета повече за храна, а от 2015 г. насам цените на хранителните продукти са се покачили с над 40%. Този ръст пряко влияе на решенията на ЕЦБ относно лихвените проценти. Макар че общата инфлация в еврозоната се е понижила от пика от 10,6% през октомври 2022 г. до текущите 2%, според Европейската комисия около една трета от европейците се притесняват дали могат да си позволят храните, които обичайно купуват. В същото време, ЕЦБ подчертава, че домакинствата с по-ниски доходи са особено уязвими, тъй като храните формират значителна част от техните разходи.

Цените на основни хранителни продукти, включително месо, мляко, зехтин, кафе, какао и шоколад, са се повишили осезаемо в последните години. Евростат посочва, че от 2015 г. цените на месните продукти са нараснали между 38% и 44%, а само от края на 2019 г. стойността им се е увеличила с над 30%. Подобна тенденция се наблюдава и при други храни от първа необходимост.

Банката отбелязва важността на поскъпването на едни от най-купуваните продукти, в частност маслото и шоколада. ЕЦБ отбелязва, че тази инфлация е частично предизвикана от рязкото поскъпване на енергията след руската инвазия в Украйна, както и от увеличеното търсене вследствие на растящите доходи. Наред с това, екстремни климатични събития все по-често нарушават веригите за доставка – сушите в Испания оскъпиха зехтина, а неблагоприятни условия в страни като Гана и Кот д’Ивоар повлияха на цените на какаото и кафето.

Цените на храните оказват силно влияние върху очакванията за инфлация, което ги прави ключов фактор за паричната политика на ЕЦБ. Банката обяснява, че за разлика от енергията или потребителските стоки, разходите за храна са неизбежни и съответно въздействат по-силно върху общественото възприятие за инфлация. Храните съставляват около 20% от индекса на хармонизираните потребителски цени (HICP) — два пъти повече от енергията. А в момента именно хранителните продукти са категорията с най-висока инфлация – 3,2%.

ЕЦБ посочва три основни причини, поради които цените на храните са във фокуса на вниманието ѝ. Първо, разликата между темпа на покачване на храните и общата инфлация е безпрецедентно голяма и устойчива. Второ, цените на храните силно влияят на инфлационните очаквания – ключов елемент при вземането на решения за лихвените проценти. И трето, хранителната инфлация засяга най-силно по-бедните домакинства. Ако ЕЦБ прецени, че инфлационната ѝ цел е застрашена, тя може да повиши основните лихви, което ще доведе до поскъпване на заемите, забавяне на инвестициите и натиск върху икономиката на еврозоната като цяло.

