Google представи най-новите си смартфони Pixel

Колко ще струват новите модели?

Google представи най-новата си линия смартфони Pixel като част от събитието си Made By Google в Ню Йорк. Новата линията Pixel 10 включва четири телефона: Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Компанията показа и най-новия си смарт часовник Pixel Watch 4.

Google също представи и сгъваемия телефон Pixel 10 Pro Fold, който разполага с по-голям 6,4-инчов преден дисплей благодарение на по-малките си рамки, както и по-издръжлив дизайн. Компанията твърди, че Pro Fold вече е водо- и прахоустойчив, благодарение на преработения механизъм за сгъване и разгъване, който прави телефона по-издръжлив.

В новото поколение смартфони изкуственият интелект е интегриран в самата основа на мобилната операционна система Android.

„Pixel остава най-добрият начин хората да изпробват най-новите и авангардни AI технологии на Google,“ заяви продуктовият мениджър Тайлър Куглър.

Цените на всички четири модела Pixel 10 ще останат непроменени спрямо миналогодишното поколение Pixel 9: базовият модел започва от 800 долара, Pro се продава за 1000 долара, Pro XL – за 1200 долара, а сгъваемата версия – за 1800 долара. Всички модели Pixel 10, с изключение на сгъваемия, ще бъдат в магазините от 28 август. Pixel 10 Pro Fold ще бъде наличен от 9 октомври, предаде Associated Press.

Въпреки че Pixel заема едва малка част от пазара на премиум смартфони, доминиран от Apple, Samsung и Xiaomi, устройствата на Google са платформа, чрез която интернет гигантът демонстрира възможностите на Android и на собствената си хардуерно-софтуерна интеграция.

„Първоначално устройствата Pixel бяха създадени като технологична витрина за ограничаване на фрагментацията на Android и ускоряване на иновациите. Десет години по-късно стратегическото предизвикателство остава не да станат пазарен лидер, а да покажат стойността на интегрираната екосистема на Google,“ коментира Томас Юсон, главен анализатор във Forrester.

