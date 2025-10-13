Немски инженери работят по автомобила на бъдещето - ето какво ще включва

След всяка актуализация автомобилът излиза на тестова писта

Немската автомобилна индустрия преживява сериозна криза, но в германските инженери продължават да работят върху автомобила на бъдещето. В една строго охранявана работилница в завода на Bosch се съхраняват прототипи на бъдещи автомобили, предава Тagesschau.

Снимка: Getty Images/iStock

Инженерката Керстин Хойс от екипа „Vehicle Motion“ показва новоразработена мигаща измервателна техника, която в момента заема почти цялото пространство в багажника. Тя обяснява, че това е само временно състояние по време на разработката, тъй като в бъдеще цялата техника ще бъде събрана в едно компактно устройство, колкото един класически CD, което ще бъде монтирано в шасито и ще остане невидимо за водача.

Вътрешното пространство на прототипа също е временно организирано — голям монитор между жабката и волана управлява всички функции, а обновленията на софтуера се правят чрез USB-стик през централната конзола, заменяйки нуждата от посещение в сервиз. След всяка актуализация автомобилът излиза на тестова писта, където всяка аномалия се записва и анализира, с цел подобряване на комфорта, например да не се получава неразположение у пътниците, особено децата на задната седалка.

Снимка: Getty Images/iStock

Екипът на Bosch гледа на кризата като на възможност за иновации, независимо дали автомобилите ще са с двигатели с вътрешно горене или електрически. Според Хойс, автомобилът се превръща все повече в компютър, като поведението му може да се настройва с едно натискане на бутон — спортно, семейно, по-твърдо или по-меко, бързо или спокойно. Вместо стотиците управляващи устройства, използвани досега, всичко ще се централзира в един мощен компютър, който контролира и оптимизира движението в реално време.

Търсенето на автомобили в Германия драстично е спаднало — от 583 000 леки автомобила през март 2011 г. до 237 000 през август 2025 г., което е спад от около 60 процента според Съюза на автомобилната индустрия. Това води до съкращения във фабриките и сред доставчиците, а разработването на централизирана софтуерна система може да съживи интереса и да намали разходите.

Освен глобалната цел за възраждане на индустрията, личен мотив движи Керстин Хойс — като дете тя често се е чувствала зле на задната седалка на автомобилите. Тази тема за комфорта я вдъхновява да създаде решения, които да намалят клатенето и неразположението при пътуване. Системата вече е готова за употреба и се тества от производителите, но за масова употреба вероятно ще минат още две до три години, в зависимост от решението на всеки автомобилен производител.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN