Спа, природа и супер ниски цени: Наша съседка предлага едни от най-евтините зимни почивки

Тези дестинации са само на няколко часа от България

С идването на студените зимни дни много хора търсят начин да избягат от градската суматоха, а само на няколко часа от България има дестинации, които предлагат престой на изненадващо ниски цени. В Сърбия все още могат да се намерят места, където нощувката струва едва 1 000 динара (около 15 лв.), като в същото време се съчетават спокойствие, природа, минерални извори и уютни семейни къщи.

Докато луксозните хотели стават все по-скъпи, по-малките курорти като Златар, Прибойска баня и Овчар Баня доказват, че „зимна идилия за двама“ е напълно възможна без сериозни разходи, пише Biznis Kurir. В района на Златар нощувките започват от 1 000 динара (около 15 лв.) на човек, а престой за двама в някои апартаменти струва около 2 500 динара (около 38 лв.). Мястото предлага тишина, чист въздух, езеро и живописни гледки – идеално за спокойна зимна почивка.

Прибойска баня също впечатлява с ниски цени – двойна стая понякога може да струва общо 1 000 динара. За по-голям комфорт се предлагат и делукс стаи, както и опции с басейн и релакс зона, на цени около 4 500 динара (около 68 лв.). Минералната вода, чистият въздух и естественият уют на района го правят предпочитан избор за бягство през зимата.

В Овчар Баня нощувките в частни квартири обикновено са между 1 200 и 1 500 динара (18–23 лв.) на човек. Районът е известен със своя каньон, лечебни води и спокойствие, което привлича двойки, търсещи релакс и планински разходки.

С нощувки от 15 до 20 лева, красива природа и приятни малки курорти, Сърбия се нарежда сред най-достъпните зимни дестинации за българските туристи – място, където може да получите много, без да харчите много.

