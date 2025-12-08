В кои европейски страни най-много хора работят на непълен ден?

17,1% от заетите в ЕС са работили на непълен работен ден през 2024 г.

Заетостта на непълно работно време продължава да се променя заедно с развитието на пазара на труда и навиците на работещите. Макар повечето служители все още да работят на пълно време, моделите на непълен работен ден стават все по-разпространени, тъй като хората търсят по-голяма гъвкавост и по-добър баланс между професионален и личен живот. Работодателите също често избират да наемат персонал на непълно работно време, за да оптимизират разходите и да реагират по-лесно на промените в натоварването. Според Евростат 17,1% от заетите в ЕС са работили на непълен работен ден през 2024 г., като това се отнася за всички, чийто обичаен работен график е по-кратък от този на работещите на пълен работен ден. По данни на ОИСР това обикновено означава под 30 часа седмично, независимо дали става дума за служители или самонаети.

Данните за 33 европейски държави показват големи разлики — от едва 1,5% в България до 40,5% в Швейцария, следвана от Нидерландия с 38,9%. Ниво от около 30% се наблюдава и в Австрия и Германия. В противоположната част на класацията стоят Босна и Херцеговина, Румъния, Хърватия, Словакия и Унгария, където делът на работещите на непълен работен ден остава под 5%.

Една от основните причини се крие в структурата на заетостта по групи. Както обясняват експертите Раса Миезиене и Сандра Крутулиене от Литовския център за социални науки, жените, младите хора, по-възрастните работници и хората с намалена работоспособност по-често предпочитат непълен работен ден. Затова в държави с висока заетост именно сред тези групи делът на непълната заетост е по-висок. Пример е Нидерландия, която през 2024 г. отчита значително по-висока заетост на жените, на младите (15–24 г.) и на хората между 60 и 64 години в сравнение със средните нива за ЕС. В страни, където тези групи са по-слабо представени на пазара на труда, като България, делът на непълната заетост е съответно по-нисък. Освен това непълният работен ден е по-често срещан в услуги като търговия, здравеопазване, образование и хотелиерство, където нуждите от персонал се променят динамично.

Друг ключов фактор е секторната структура и нивото на заплатите. Изследванията показват, че в държави с доминиращ сектор на услугите — например Швеция, Нидерландия и Люксембург — делът на работещите на непълно време е значително по-висок, докато в производствено ориентирани икономики в Централна и Югоизточна Европа преобладава пълната заетост. Икономиките с по-високи заплати позволяват непълният работен ден да осигури достатъчен доход, докато в страни с по-ниски възнаграждения това е по-малко финансово устойчиво.

Разликите между половете също са значителни. Сред жените делът на заетите на непълно работно време достига 27,8%, докато при мъжете е едва 7,7%. В Швейцария, Нидерландия и Австрия над половината работещи жени имат непълен работен ден, а Германия е близо до тези стойности. Румъния е единственото изключение, където процентът е малко по-висок сред мъжете, докато в България няма разлика. Според проф. Мара Йеркес от Университета в Утрехт тези различия са свързани с исторически модели — в Нидерландия например работата на непълен работен ден се утвърждава още през 60-те години на ХХ век като начин жените да съчетават семейните грижи с платен труд.

