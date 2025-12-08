BGN → EUR
БГ Бизнес 76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище

76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище

btv Бизнес

Братя Дейкови откриват златното съкровище

На днешната дата – 8 декември, се навършват 76 години от откриването на Панагюрското златно съкровище, прославило Панагюрище и цяла България по света.

През 1949 година, докато копаели за глина в нива на 2 километра от Панагюрище тримата братя Дейкови откриват златно съкровище.

Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

То датира от края на IV-началото на III век пр.Хр. и се състои от девет съда (фиала, амфора и ритони), по чиито външни стени са изобразени сцени от трако-гръцкия пантеон. Смята се, че всеки от съдовете е използван за пиршества и религиозни тайнства и ритуали, свързани с тракийската митология. 

Състои се от 9 златни предмета – една фиала, една амфора-ритон и седем ритона. Подобни съдове от благороден метал са символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци. Представянето на богове и герои, на глави с негроидни черти, свещени животни и митологични същества през античността има ритуална функция – те трябва да пречистят течността и да пазят участващите в ритуала.

