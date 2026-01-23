BGN → EUR
Свят Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си

Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си

Свят

bTV Бизнес екип

Kомпанията осигурява заетост на около 8300 души

Хотелиерският сектор в Европа преминава през труден период, а Revo Hospitality Group – най-големият хотелски оператор на континента, който управлява над 250 обекта – обяви, че повече от половината от портфолиото му е подало заявления за процедура по несъстоятелност.

От компанията уточняват, че 125 хотела в Германия и Австрия ще продължат да работят, но самото начало на този процес на практика означава мащабно преструктуриране, пише Time Out. Целта е стабилизиране на дейността и привличане на нови инвеститори.

Revo Hospitality Group е основана през 2008 г. и до неотдавна беше известна като HR Group. Днес компанията управлява 260 хотела в 146 града в 12 европейски държави и осигурява заетост на около 8300 души. Част от хотелите й работят под световноизвестни брандове като Hilton, Marriott, Accor, Wyndham и IHG, а сред собствените й марки са Vagabond Club, Hyperion и Aedenlife.

Приживе Калин Терзийски издава над 15 заглавия и създава литературен клуб

Според изданието Hospitality Inside около 140 компании в рамките на групата са подали заявления за несъстоятелност в Районния съд в Шарлотенбург. Като основни причини Revo Hospitality Group посочва икономическата криза и рязкото увеличение на разходите за заплати, наеми, енергия и храни. Допълнителен натиск върху бизнеса оказва и бързото разширяване на групата през 2020 г., когато броят на хотелите й нараства от 51 на 250.

Един ден в Чехия: Колко ще ви струва кратка почивка в Бърно?

За клиентите, които вече имат резервации, компанията заявява, че възнамерява да изпълни всички престои с дата на заминаване преди края на март 2026 г. Въпреки това туристите са съветвани да се свържат директно с хотела, в който планират да отседнат, за да получат актуална информация относно статуса на резервацията си.

