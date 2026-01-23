BGN → EUR
Свят Един ден в Чехия: Колко ще ви струва кратка почивка в Бърно?

Един ден в Чехия: Колко ще ви струва кратка почивка в Бърно?

Стефани Боова

Нашият екип провери колко би струвала кратка почивка във втория по големина град в Чехия

Европа предлага все повече достъпни дестинации за кратки пътувания, а един от по-малко познатите градове е Бърно вторият по големина град в Чехия. Разположен в сърцето на Моравия, в Бърно има исторически сгради и модерна архитектура и оживена културна сцена. Нашият екип провери колко би струвала кратка почивка в този чешки град.

Снимка: Getty Images / iStock

Пътуване

Най-удобният начин да достигнете до Бърно е със самолет. Градът има собствено летище, а до него могат да се стигнат и връзки през Прага, Виена или Братислава. Полетът от София до Бърно през Прага или Виена обикновено отнема около 2–3 часа с включена смяна на връзка, а двупосочните билети варират между 50 и 80 евро в зависимост от сезона и багажа. Летището на Бърно се намира на около 7 км от центъра на града и е лесно достъпно чрез автобус или такси еднопосочният билет за автобус струва около 1 евро, а такси до центъра около 12–15 евро.

Настаняване

В Бърно има разнообразни възможности за настаняване. Нощувка в хостел или евтин хотел започва от 20–25 евро на човек, а среден клас хотел в центъра ще ви струва между 40 и 60 евро на вечер. За двама в комфортен хотел в центъра на града трябва да предвидите около 60–70 евро на нощ, докато апартаментите под наем често са по-изгодни при ранна резервация или престой от няколко дни.

Снимка: Getty Images / iStock

Храна и напитки

Чешката кухня е известна със своите сити ястия и традиционни специалитети. Най-популярната напитка е чешката бира, която можете да намерите за около 4-5 евро. Обяд в заведение от среден клас струва около 6–9 евро на човек, а вечеря за двама в ресторант с обслужване между 25 и 35 евро. Опитайте популярните местни блюда като свинско с кнедли, гулаш, традиционни супи и различни печени меса. Пекарните предлагат вкусни сладкиши кроасани и кифли започват от 0,50 евро, кафе в центъра около 1,50–2 евро, а местната бира – 2–2,50 евро. Бутилка чешко вино в супермаркет струва между 5 и 8 евро.

Колко струва един ден в Братислава?

Транспорт и забележителности

Бърно разполага с добре развита градска транспортна мрежа. Еднократен билет за автобус или трамвай е около 1 евро, дневна карта около 4 евро. Сред задължителните за посещение места са Бърнският замък Шпилберк, катедралата Свети Петър и Павел, историческият Стар град с калдъръмени улици и кафенета, както и модерните квартали край реката Сава. Градът е и отлична база за еднодневни екскурзии Зноймо, Прухонице и Виена са лесно достъпни с кола или влак, а околните моравски винени региони предлагат вкусни дегустации и живописни пейзажи.

