Свят Голяма хотелска верига фалира и изгони гостите си на улицата

Голяма хотелска верига фалира и изгони гостите си на улицата

Свят

bTV Бизнес екип

Затварянето доведе до хаос в редица големи градове

Хиляди туристи останаха без настаняване, след като партньорската компания на Marriott – Sonder – внезапно обяви фалит. Гостите разказват, че са били изгонени от хотелите си с кратко предизвестие, а някои дори са открили багажа си изнесен и оставен по коридорите, съобщава NDTV.

Sonder, която до скоро беше оценявана на над 1 милиард долара и смятана за конкурент на Airbnb, прекрати дейността си и подаде заявление за ликвидация. Решението последва след като Marriott International прекрати лицензионното си споразумение с компанията.

През 2024 г. България отчита най-ниската средна годишна работна заплата в ЕС

За разлика от Airbnb, Sonder притежаваше и управляваше собствените си имоти. Затварянето й доведе до хаос в редица градове – сред тях Лондон, Бостън, Монреал и Ню Йорк, където гости са били предупредени да напуснат в рамките на часове.

Много от засегнатите споделят, че са получили имейли или бележки с нареждане да освободят стаите си незабавно. Част от тях са били принудени да резервират ново настаняване на по-високи цени, което е довело до сериозни разходи.

Китай обвинява САЩ в кражба на биткойни за 13 млрд. долара

От Marriott съобщиха, че работят по осигуряване на алтернативно настаняване в други свои хотели и възстановяване на сумите на засегнатите клиенти.

