БГ Бизнес През 2024 г. България отчита най-ниската средна годишна работна заплата в ЕС

През 2024 г. България отчита най-ниската средна годишна работна заплата в ЕС

bTV Бизнес екип

Данните включват както служителите на пълно работно време, така и тези на непълно

През 2024 г. средната годишна коригирана заплата за пълно работно време на заетите в ЕС достигна 39 800 евро, което представлява увеличение от 5,2% спрямо 37 800 евро през 2023 г., сочат данните на официалната европейска статистика Евростат.

Снимка: iStock

Сред страните от ЕС най-високи средни годишни заплати за пълно работно време бяха регистрирани в Люксембург (83 000 евро), следвана от Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро). Обратно, най-ниски средни заплати се наблюдават в България (15 400 евро), Гърция (18 000 евро) и Унгария (18 500 евро), според данните на Евростат, цитира БТА. 

Ново проучване: Каква е най-актуалната работа сред поколението Z?

Въпреки това, средната годишна коригирана заплата за пълно работно време в България отбеляза значителен ръст през 2024 г., като нараства с 13,95% спрямо 13 503 евро през 2023 г. По-голямо увеличение през годината бе регистрирано само в Румъния (16,66% до 21 108 евро) и Полша (16,60% до 21 246 евро).

Годишната коригирана заплата за пълно работно време се изчислява като брутна средна годишна заплата, която включва както служителите на пълно работно време, така и тези на непълно, чрез преобразуване на заплатите на непълно работно време в техния еквивалент на пълно работно време.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

