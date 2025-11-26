Голям производител на компютри с офис и в България ще замени свои служители с изкуствен интелект

Технологичният гигант планира да съкрати между 4 000 и 6 000 души

Производителят на компютри и принтери HP обяви мащабен план за преструктуриране, който ще доведе до съкращаване на около 10% от персонала в световен мащаб, тъй като компанията се ориентира по-силно към изкуствен интелект с цел повишаване на ефективността.

В последния си финансов отчет технологичният гигант посочва, че планира да съкрати между 4 000 и 6 000 души, за да съсредоточи усилията си върху внедряване на AI за повече иновации и по-висока удовлетвореност на клиентите.

Ходът на HP отразява по-широка тенденция в технологичния сектор: компаниите наливат сериозни средства в развитие на изкуствен интелект, като едновременно използват технологията за оптимизиране на разходите, пише БГНЕС. През последните две години големи фирми като Google, Microsoft и Amazon също обявиха съкращения, като много от тях изтъкнаха нуждата да пренасочат ресурси, включително работни места, към инициативи в сферата на AI.

Анализатори отбелязват, че автоматизацията с изкуствен интелект най-силно удря позиции в клиентската поддръжка, модерирането на съдържание, въвеждането на данни и част от задачите в компютърното програмиране.

HP заяви, че планът й трябва да донесе приблизително 1 млрд. долара годишни спестявания до края на финансовата 2028 г. Компанията работи за промяна на бизнес модела си на фона на променящото се търсене на пазара на персонални компютри и печатащи устройства.

Главният изпълнителен директор Енрике Лорес каза пред Wall Street Journal, че HP възнамерява да повиши цените на компютрите си и да започне работа с нови доставчици, за да компенсира по-високите разходи за ИИ изчисления.

През последното тримесечие HP отчете печалба от 795 млн. долара при 906 млн. долара година по-рано.

Приходите са нараснали с 4,2% до 14,64 млрд. долара, надхвърляйки прогнозите на анализаторите. По-силните продажби на компютри са компенсирали спада при принтерите.

HP е технологична компания, която оперира в повече от 170 страни по света и се фокусира върху създаването на технологии за подобряване на живота. Компанията представя портфолио и иновации в различни сфери, включително лаптопи, монитори, мобилни работни станции, принтери, виртуална реалност, 3D принтиране и други. В България HP Inc. предоставя услуги в сегмента на персонални компютърни системи и принтерни услуги.

