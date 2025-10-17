Goldman Sachs: Ръстът на цената на златото се дължи на реално търсене, а не на спекулации

Златото остава „убежище“ при несигурност

Цените на златото тази година се изстреляха нагоре, като поскъпването се дължи на реално търсене, а не на спекулативен ефект – и според анализатори от Goldman Sachs, има потенциал за още ръст, предаде Business Insider.

Златото, считано за „убежище“ при несигурност, се повиши с около 65% през 2025 г., насочвайки се към най-силния си ръст от 1979 г. насам. Причината е комбинация от икономически и геополитически тревоги. В четвъртък жълтият метал достигна рекордно ниво за четвърта поредна сесия – над 4 300 долара за унция.

Златото остава „убежище“ при несигурност

Въпреки впечатляващото поскъпване, което предизвика опасения за спекулации, анализаторът на Goldman Sachs Лина Томас посочи, че „растежът все още се основава на фундаментални фактори, а не на паника“.

Според нея централните банки продължават да купуват рекордни количества злато, а частните инвеститори просто наваксват, след като Федералният резерв намалява лихвите.

„След години на недостатъчно участие, това е повече нормализация, отколкото мания“, добавя Томас.

По-рано този месец Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на златото през декември 2026 г. до 4 900 долара за унция, като се позова на силния приток към западните ETF-и за злато и продължаващото търсене от централните банки.

Уроците от 70-те години

През 70-те цeните на златото се покачиха рязко след решението на президента Ричард Никсън да прекрати фиксирания валутен курс по Бретън-Уудската система, който обвързваше долара със златото. Свободната търговия на метала доведе до рязко поскъпване, предизвикано от инфлация, петролна криза и геополитически тревоги, свързани с Виетнамската война и Студената война.

„По това време несигурността в политиката и икономическите опасения накараха инвеститорите да търсят активи, които съхраняват стойността си извън системата. Ако подобни страхове се появят отново, глобалната тенденция към диверсификация може да се засили“, казва Томас.

Пазарът на злато е сравнително малък в сравнение с облигации или акции, което прави цените му по-волатилни и способни да се движат бързо. Милиардерът инвеститор Рей Далио прави подобни паралели и препоръчва инвеститорите да отделят до 15% от портфейлите си за злато – „актив, който се представя отлично, когато останалите части на портфейла губят стойност“.

В същото време Джейми Даймън, изпълнителен директор на JPMorgan Chase, отбелязва, че сега е един от малкото моменти, когато е донякъде разумно инвеститорите да държат злато.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN