Goldman Sachs: Петролните потоци през Ормуз ще достигнат само 70% след войната

Световният пазар на петрол остава фокусиран върху активността през критичния воден път

Потоците от петрол, преминаващи през Ормузкия проток, могат да се възстановят само до около 70% от нивото си отпреди войната, което предполага, че регионалните производители се насочват към алтернативни маршрути, прогнозира американска инвестиционна банка Goldman Sachs Group, цитиран от Блумбърг.



"Това нормализиране на износа от Персийския залив до нивата отпреди войната може да се постигне с увеличение на потоците от Ормузкия проток с 13 милиона барела на ден спрямо сегашните нива", посочват анализаторите на GS и допълват, че очакваното увеличение на доставките може да завърши до края на следващия месец, като производството в Персийския залив вероятно ще се възстанови до октомври. Преди войната около 20 милиона барела петрол и продукти са преминавали през пролива всеки ден, според данни на Международната агенция по енергетика.



Световният пазар на петрол остава фокусиран върху активността през критичния воден път, който свързва Персийския залив със световните пазари, след като САЩ и Иран подписаха междинно споразумение за прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток. По време на конфликта доставките на суров петрол през търговската артерия се сринаха до минимум, тъй като Техеран и Вашингтон наложиха двойна блокада, задушавайки почти целия търговски трафик. Това първоначално повиши цените на суровия петрол, въпреки че оттогава те се понижиха.

По време на военните действия регионалните производители, включително Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Ирак, използваха все по-активно инфраструктура, която избягваше "проблемния проток", поддържайки жизненоважни енергийни потоци към глобалните клиенти. Компанията Saudi Aramco увеличи използването на трансграничен тръбопровод, който насочваше суровия петрол към крайбрежието на Червено море, ОАЕ се включиха в тръбопровод до пристанището Фуджейра, което се намира извън Ормуз, а Ирак изпращаше петрол до турското пристанище Джейхан.



В момента видимите потоци, преминаващи през Ормуз, се оценяват на едва около 1,3 милиона барела на ден, с допълнителни 1,6 млн. барела от Оманския залив, които биха могли да бъдат свързани с така наречените "сенчести преминавания" (преминавания на танкери от сенчестия флот), според анализаторите на Goldman. В същото време общо 7,5 млн. барела дневно са преминавали през пристанището Янбу в Червено море, както и през Фуджейра и Джейхан, казаха още те.



Наличието на кораби е малко вероятно да бъде ограничение за възстановяването на потоците, като празни танкери с вместимост от около 860 млн. барела са разположени в пролива или в рамките на пет дни от Ормуз. Някои корабособственици обаче може все още да не са склонни да изпращат кораби през пролива, добавиха те.

Този месец ОАЕ заявиха, че работят по амбициозен план, за да се опитат да прекратят изцяло зависимостта си от пролива, като разширят източните си пристанища Диба, Фуджейра и Хор Факкан, които се намират извън пролива и са разположение на брега на Оманския залив, и като построят поне едно ново пристанище на същата брегова линия.



"Стремим се към нулева зависимост от Ормузкия проток и това е независимо дали той е отворен или не. Протокът ще бъде отворен и се надяваме това да се случи бързо, но няма да спрем новия план", каза министърът на външната търговия на ОАЕ Тани Ал Зейуди в интервю за Блумбърг.



Междувременно Кувейт заяви, че търси алтернативи на тръбопроводите за износ на суровия си петрол, предаде БНР. Държавният производител Kuwait Petroleum Corp води преговори със Саудитска Арабия и ОАЕ за разширяване на техните тръбопроводни системи за обработка на кувейтски барели, заяви на конференция главният изпълнителен директор шейх Наваф Ал-Сабах.