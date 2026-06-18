Две български и една румънска компания се обединяват в нов AI гигант

Компанията е е създадена с идеята, че изкуственият интелект трябва да носи реално и измеримо конкурентно предимство още днес

Две български технологични компании – Next Consult и C4 Nexus, заедно с румънската btProvider, обявиха създаването на стратегически алианс под новата обща марка Trimaranix. Новото обединение се позиционира в една от най-бързо развиващите се технологични ниши – агентния изкуствен интелект. Алиансът ще съчетава дългогодишна експертиза в Salesforce Agentforce, SAP, електронната търговия и анализа на данни с амбицията да се превърне във водеща AI консултантска организация в Югоизточна Европа, предават от компанията.

С офиси в София и Букурещ, международно присъствие и стотици сертифицирани специалисти, Trimaranix е създадена с идеята, че изкуственият интелект трябва да носи реално и измеримо конкурентно предимство още днес. Компанията ще проектира, разработва и управлява т.нар. агентни организации, в които AI агенти работят автономно съвместно с хората, за да подпомагат ефективността, иновациите и растежа на бизнеса.

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Орлин Дочев, член на борда на директорите на Trimaranix и главен изпълнителен директор на Next Consult, коментира: „Агентите с изкуствен интелект вече не са бъдещо състояние: те са бизнес императив в настоящето. Trimaranix се роди след десет години работа рамо до рамо, изграждане на доверие и съвместно постигане на резултати по целия свят. Този стратегически съюз е естествената следваща стъпка: обединяване на нашата обща история със силата на ерата на изкуствения интелект, за да се създаде измеримо и трайно конкурентно предимство за всеки клиент, когото обслужваме. Компаниите, които действат сега, ще определят своите индустрии за следващото десетилетие и ние сме тук, за да се уверим, че нашата е сред тях.“

Trimaranix стартира с портфолио от отличия, сред които наградата за регионален консултантски партньор на Salesforce за фискалната 2026 година, отличието Salesforce Distribution Partner of the Year 2024 за развиващите се пазари, място в класацията FT 1000 на най-бързо развиващите се компании в Европа за 2019 и 2020 г., както и наградата SAP Rise Partner of the Year.

В рамките на новия алианс всяка компания ще внесе своя специфичен опит. Българската Next Consult ще допринася с експертиза в интегрирането на AI агенти в бизнес процесите и трансформацията на продажби, обслужване и операции, като крайният контрол върху решенията остава в ръцете на хората. Румънската btProvider ще осигурява инфраструктурата за данни, необходима за работата на AI агентите, включително надеждни и достъпни в реално време информационни масиви. Българската C4 Nexus ще добави своя опит в сферата на електронната търговия и дигиталните платформи, допълвайки екосистемата от услуги на новосъздадения алианс.