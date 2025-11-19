Годишната инфлация се е забавила в ЕС и еврозоната през октомври

За България се отчита забавяне на годишния темп на инфлацията до 3,8%

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е забавила до 2,5 на сто през октомври след темпа от 2,6 на сто през септември, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

През октомври миналата година инфлационният темп бе 2,3 на сто. В еврозоната годишната инфлация през октомври е била 2,1 на сто след 2,2 на сто през септември и 2 на сто през десетия месец на 2024 година, предаде БТА.

Най-нисък годишен темп на инфлацията е отчетен в Кипър (0,2 на сто), Франция (0,8 на сто) и Италия (1,3 на сто), а най-висок – в Румъния (8,4 на сто), Естония (4,5 на сто) и Латвия (4,3 на сто). Спрямо септември годишната инфлация се е понижила в 15 страни членки на ЕС, останала е стабилна в три и е нараснала в девет.

За България Евростат отчита забавяне на годишния темп на инфлацията до 3,8 на сто през октомври след 4,1 на сто през септември, както съобщи по-рано тази седмица и Националният статистически институт. Година по-рано инфлацията в страната ни бе 2 на сто.

През октомври тази година най-голям принос за годишното повишение на цените в еврозоната идва от сектора на услугите (+1,54 процентни пункта), следван от храните, алкохола и тютюна (+0,48 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,16 пр. п.) и енергията (-0,08 пр.п.).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN