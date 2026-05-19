Икономически колапс на най-богатата страна в света: Пълна парализа на икономиката

От МВФ прогнозират спад на БВП

Катар е страната, която в продължение на десетилетие бе синоним на безпрецедентно богатство и икономически растеж, в момента е изправена пред парализа на икономиката.

Атаките на Иран и блокадата на морския трафик в Ормузкия проток прекъснаха жизненоважен маршрут за износ на газ, което доведе до застой на икономическия двигател на страната, пише B92.

Износът е спрян напълно

Катар получава 60% от приходите си от износ на природен газ, което е превълнало бившия рибраски рай в една от най-богатите държави в смета. Затварянето на Ормузкия проток обаче означава, че нито един газов танкер не е напускал бреговете на Катар от повече от два месеца.

Спад на БВП

Икономическите загуби за страната са огромни. Държавният енергиен гигант QatarEnergy вече е загубил милиарди долари, а ежедневните разходи за загубени продажби и лизинг на кораби достигат стотици милиони долари.

Международният валутен фонд прогнозира, че катарската икономика ще се свие до 8,6% тази година.

Празни луксозни търговски центрове и заминаването на чужденци

Амбицията на Катар да се превърне в световен туристически и бизнес център, в който са инвестирани стотици милиарди долари чрез Световното първенство по футбол и проекти като град Лусаил, е сериозно разклатена. Броят на международните посетители рязко спадна, а много мултинационални компании изтеглят персонала си от страната поради опасения от нестабилност.