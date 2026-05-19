Токенизираните реални активи са нараснали с 20 милиарда долара за по-малко от година

Общата стойност на токенизираните реални активи (RWA) е достигнала 31,4 млрд. долара - около пет пъти повече спрямо началото на 2025 г. Последните 20 млрд. долара са натрупани за по-малко от година по-бързо от всеки предходен сравним период. Това сочат данни от нов седмичен пазарен коментар на Binance Research, изследователското звено на най-голямата в света борса за криптовалути Binance.
Докладът проследява как RWA активите се трансформират от крипто-специфична ниша в утвърждаващ се институционален пазарен сегмент и кои структурни фактори ще определят скоростта на това развитие до 2030 година.
Движещата сила зад този ръст е масовото навлизане на институционални емитенти, попечители и управляващи активи. Токените, обвързани с американските държавни ценни книжа, формират около половината от общата стойност; токенизираните суровини, предимно обезпечени със злато, достигат 5,1 млрд. долара, а токенизираните акции са скочили от под 300 млн. в началото на 2025 г. до около 1,5 млрд. долара, пише БТА.
„Токенизацията се развива отвъд рамките на концепцията, свързана единствено с технологичните иновации, и все повече се превръща във финансова инфраструктура. Въпреки че все още сме в много ранен етап на внедряване, ръстът на токенизираните активи с рисков тегло (RWA) отразява нарастващия интерес от страна на институционалните инвеститори към модели, които могат да осигурят по-голяма ефективност, ликвидност и нови форми на достъп до пазара“, коментират от Binance Research.
В коментара се отчита също така, че реалният мащаб на пазара е значително по-голям от цифрите. Представените токенизирани активи добавят още 370 млрд. долара институционална експозиция, резервите на стейбълкойните включват над 200 млрд. долара в активи, обвързани с държавни ценни книжа, а месечните постоянни RWA обеми вече надхвърля 100 млрд. долара – само за първото тримесечие на 2026 г. е надминат целият обем за 2025 г.
Въпреки ускорението токенизираните активи все още представляват едва 0,01 процента от потенциалния адресируем пазар от над 300 трилиона долара в петте ключови класа активи: акции, държавен дълг, кредити, стоки и недвижими имоти. Базовият сценарий на Binance Research предвижда пазарът да достигне 1,6 трилиона долара до 2030 г., а при оптимистичен сценарий - 4,8 трилиона, като и двата случая предполагат проникване под 1 процент.
