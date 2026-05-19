Първата българска ферма за люти чушки стъпи на румънския пазар

Първата българска ферма за люти чушки в България – Hot Farm, стъпи на румънския пазар. Новината съобщи в своя LinkedIn профил Славена Родинова, съосноватеел на компанията.

„Всички знаете, че всяко бизнес разширение е свързано с много предизвикателства, прецизно планиране, средства, добър екип и отдаденост. Ние днес виждаме резултата от нашите усилия. Водени сме от мисията си да предлагаме продукти от изцяло затворен цикъл на производство, с автентичен вкус и най-високо качество.“, пише тя.

Кои са Hot Farm?

Създадено от българско семейство в село Страшимирово, това е първата ферма за люти чушки у нас. През 2016 г. започват да произвеждат люти сосове.

Днес компанията обработва 16 декара земя, отглежда над 80 вида чушки, а в сертифицираното си предприятие създава повече от 80 различни продукта от екстремно люти сосове до деликатни пикантни сладка.

През 2025 г. в интервю за bTV Бизнес новините семейната компания споделя, че една от бъдещите им цели е разширяване на международния пазар, година по-късно тази мечета става реалност, а Славена загатва, че много скоро може да очакваме още една страна, която бизнессът ще „подлюти“.

