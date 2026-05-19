БГ Бизнес

Първата българска ферма за люти чушки стъпи на румънския пазар

bTV Бизнес екип

Днес компанията обработва 16 декара земя, отглежда над 80 вида чушки,

Първата българска ферма за люти чушки в България – Hot Farm, стъпи на румънския пазар. Новината съобщи в своя LinkedIn профил Славена Родинова, съосноватеел на компанията.

„Всички знаете, че всяко бизнес разширение е свързано с много предизвикателства, прецизно планиране, средства, добър екип и отдаденост. Ние днес виждаме резултата от нашите усилия. Водени сме от мисията си да предлагаме продукти от изцяло затворен цикъл на производство, с автентичен вкус и най-високо качество.“, пише тя.

Кои са Hot Farm?

Създадено от българско семейство в село Страшимирово, това е първата ферма за люти чушки у нас. През 2016 г. започват да произвеждат люти сосове.

Днес компанията обработва 16 декара земя, отглежда над 80 вида чушки, а в сертифицираното си предприятие създава повече от 80 различни продукта от екстремно люти сосове до деликатни пикантни сладка.

През 2025 г. в интервю за bTV Бизнес новините семейната компания споделя, че една от бъдещите им цели е разширяване на международния пазар, година по-късно тази мечета става реалност, а Славена загатва, че много скоро може да очакваме още една страна, която бизнессът ще „подлюти“.

Как е започнало всичко прочетете тук:

Чили революция: как едно семейство постави България на световната карта на лютите чушки (ВИДЕО)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

