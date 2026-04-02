Мъск трилионер? Space X подава документи за първично публично предлагане

Компанията на Илон Мъск SpaceX поверително е подала заявление за първично публично предлагане (IPO) до Комисията по ценни книжа и борси, съобщиха източници пред CNBC, с което ракетната компания на Илон Мъск е с една крачка по-близо до очакваното рекордно публично предлагане.

Bloomberg първи съобщават за поверителното досие на SpaceX, позовавайки се на запознати с въпроса, и добави, че компанията може да поиска оценка от 1,75 трилиона долара, с листване около юни.

Листванеето на борсата

Когато SpaceX евентуално се листне на борсата, Мъск ще стане първият човек, който ще ръководи две отделни публично търгувани компании на стойност трилиони долари. Мъск е най-богатият човек в света с нетно състояние от близо 840 милиарда долара, според Forbes. Tesla, на която Мъск е разчитал за по-голямата част от ликвидното си богатство, има пазарна капитализация от около 1,4 трилиона долара.

Поверителното подаване позволява на компаниите да представят финансовите си отчети на SEC за регулаторен преглед, преди да ги разкрият на обществеността и потенциалните инвеститори. SpaceX ще трябва да публикува публично подаване поне 15 дни преди своето IPO роуд шоу.

Въпреки че SpaceX все още има многобройни препятствия, които трябва да преодолее, за да достигне до публичния пазар, предлагането, ако то се случи, ще бъде изпълнено със суперлативи. Тъй като компанията се стреми да набере до 75 милиарда долара, това би било повече от три пъти по-голямо от най-голямото IPO в САЩ до момента. Китайската Alibaba набра 22 милиарда долара през 2014 г., което я изпреварва с Visa, която е събрала близо 18 милиарда долара през 2008 г.

SpaceX е получила над 24,4 милиарда долара от работата си с федералното правителство от 2008 г. насам, според FedScout, която проучва федералните разходи и правителствените договори. Това включва договори от НАСА, Военновъздушните сили и Космическите сили, както и от други агенции. През 2025 г. SpaceX е извършила 165 орбитални полета и допълнителни тестови полети на новата си и масивна ракета-носител Starship Super Heavy.

В допълнение към мащабните си договори в аерокосмическата и отбранителната индустрия, SpaceX управлява и сателитната интернет услуга Starlink, която работи в съзвездие от около 10 000 спътника в долна земна орбита. Компанията притежава и социалната мрежа X, известна преди като Twitter, която преди това беше придобита от xAI.

Основана от Мъск през 2002 г. за разработване и експлоатация на ракети за многократна употреба, SpaceX се превърна в най-големия партньор на НАСА за изстрелвания, след като агенцията прекрати програмата си за космически совалки през 2011 г. Компанията се сля с xAI на Мъск през февруари, създавайки обединено предприятие, което той оцени по това време на 1,25 трилиона долара.